Milorad Dodik na sjednici Predsjedništva BiH bio je protiv izglasavanja neovisnosti Kosova. Članovi Predsjedništva raspravljali su i o premještanju ambasade iz Tel Aviva u Jeruzalem.

Nakon današnjih sjednica Predsjedništva BiH Željko Komšić obratio se novinarima i kazao da su on i predsjedavajući Šefik Džaferović glasali da BiH prizna Kosovo, a da je Milorad Dodik bio protiv, piše Klix.ba.

"Za očekivati je da će Dodik tražiti sjednicu NSRS-a i iznositi one teme gdje se povezuje Kosovo i RS. To je rizična priča koja može eskalirati u priču o secesiji i pretpostaljam da svi znate kuda bi to vodilo", rekao je Komšić.

"Kosovo je realnost, Kosovo je nezavisna država i svi mi to znamo. Bježati od toga šta će Dodik reći je malo politika noja koji gura glavu u pjesak pred opasnosti", rekao je Komšić.

Odluka o priznanju Kosova nije konačna, dogovoreno je da se ide u drugi krug glasanja na sljedećoj sjednici.

Glasalo se i o prijedlogu Milorada Dodika da se ambasada u Izraelu, po uzoru na srpsku, iz Tel Aviva prebaci u Jeruzalem, no Komšić i Džaferović bili su protiv.

Glasali su i protiv odluke o "Malom Schengenu", inicijativi Srbije, S. Makedonije i Albanije. Odlučeno je da Vijeće ministara analizira i izvjesti Predsjedništvo što bi pridruživanje toj inicijativi značilo za BiH