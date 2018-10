Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker narugao se Theresi May i njezinom plesu na godišnjem kongresu torijevaca u Birminghamu?

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u ponedjeljak je zaplesao za govornicom kada je iz razglasa čuo glazbu. Na Twitteru se povela rasprava je li se tako narugao britanskoj premijerki.

Junckerov glasnogovornik rekao je da to nije bilo izrugivanje britanskoj premijerki Theresi May koja je prije nekoliko dana na konvenciju svoje Konzervativne stranke došla plesnim koracima uz taktove davnog hita grupe Abba "Dancing Queen".

Jean-Claude Juncker taking the piss out of Theresa May’s ABBA dancing.



Disgusting a world leader is taking the piss out of our PM but equally telling that the world thinks she’s a joke



