Čovjek se zapalio u parku ispred Bijele kuće u srijedu, a brojne hitne službe su stigle na mjesto događaja, javlja Fox News. U pomoć muškarcu je pohrlilo i osoblje Tajne službe.

Krisjan Berzins čija je kći navodno svjedok incidenta, na Twitteru je objavio da je vidjela osobu koja trči u plamenu vatre.

Berzins je na Twitteru objavio uznemirujuću snimku na kojoj se vidi da službe hitne pomoći pokušavaju ugasiti plamen koji je zahvatio čovjeka.

Iz Tajne službe su priopćili da je nepoznati muškarac prebačen u bolnicu, a njegovo stanje za sada nije poznato, piše Fox News.

Upozoravamo da je snimka uznemirujuća.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme — Krisjan Berzins (@KrisjanBerzins) May 29, 2019

The saddest thing I’ve ever seen. A person set themselves on fire in the park at the south lawn of the Whitehouse. Please pray for their soul pic.twitter.com/OjTL0kGWa7 — patlangs (@LangsPat) May 29, 2019