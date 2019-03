Nakon što je ciklon Idai prošlog tjedna pogodio južnu obalu Afrike, broj žrtava je iz dana u dan rastao. Trenutno je 750 života izgubljeno u ogromnoj oluji koja se smatra najgorom prirodnom katastrofom u povijesti u tom dijelu Afrike. Pogođeni gradovi polako započinju obnavljati infrastrukturu potrebnu za život.

Oluja 2. kategorije pogodila je u noći 15.3. Mozambik te pokosila sela i gradove. Orkanski vjetar i poplave izazvane izlijevanjem dviju velikih rijeka rezultirali su stotinama žrtava i potpuno uništenim gradovima i selima.

These aerial photos in Chimanimani, (Eastern Highlands of #Zimbabwe) show the growing humanitarian crisis unfolding within the area as catastrophic #flooding has forced individuals to seek refuge in any shelter available. #CycloneIdai #Idai @cnni @CNNweather @CNN pic.twitter.com/XoW5caWCJ2 — Derek Van Dam (@VanDamCNN) 19. ožujka 2019.

We are thinking about the nations in Southern Africa that have been devastated by Cyclone #Idai. 1,000 people are feared dead in this latest climate disaster that has destroyed 90% of the port city of #Beira, a city equivalent to the size of Atlanta. pic.twitter.com/6EuSoAPnQR — Donovan’s Proposal (@donovanproposal) 20. ožujka 2019.

Beira, mozambićka luka u indijskom oceanu, potpuno je uništena, procjenjuje se da je 90% gradske infrastrukture teško oštećen, a dva tjedna nakon ciklona, gradske vlasti se počinju organizirati kako bi se život ponovno vratio u grad, piše CNN.

Trenutno je broj poginulih 750 osoba, a još najmanje 446 ih se smatra nestalima. Više od pola milijuna ljudi je pogođeno ciklonom, a čak 110.000 je bilo evakuirano i smještene u posebne kampove na sigurno.