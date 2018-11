Ono što je Christopher Blair otpočeo kao niz satiričkih osvrta preraslo je u nešto mnogo mračnije. "Bez obzira koliko je nešto rasistički, uvredljivo, koliko je očito lažno - ljudi se vraćaju", napisao je na svom privatnom Facebook profilu.

"Koju viralnu ludost ćemo danas proširiti internetom", upitao je Christophera Blaira njegov suradnik tog jutra. "Što bude luđe i ekstremnije, to će ljudi više vjerovati u to", odgovorio je Blair. Svoju je stranicu pokrenuo na Facebooku tijekom predsjedničke kampanje u SAD-u 2016. godine, a nastala je kao šala među nekolicinom prijatelja - bila je to politička satira koju su pokrenuli Blair i njegovi prijatelji, liberalni blogeri, ne bi li ismijavali ono što su smatrali ekstremističkim idejama u krajnjoj desnici.

U zadnje je dvije godine na toj stranici, nazvanoj "America's Last Line of Defense" (Posljednja crta obrane Amerike), objavio primjerice da je Kalifornija uspostavila šerijat, da je bivši američki predsjednik Bill Clinton postao serijski ubojica, kako su neki ilegalni imigranti uništili Mount Rushmore te da je bivši predsjednik Barack Obama izbjegavao odlazak u Vijetnam (iako je tada imao devet godina).

Deseci tisuća ljudi na Facebooku dijelili su njegove objave, a pritom većina nije bila uopće svjesna da je riječ o satiri. Čak naprotiv, među konzervativcima starijim od 55 godina koji podupiru Donalda Trumpa njegova je stranica među najpopularnijima na Facebooku, piše Washington Post.

Michelle Obama i Chelsea Clinton pokazuju srednji prst Trumpu

"Ništa na ovoj stranici nije istina", jedno je od 14 upozorenja na Blairovoj stranici, ali u Americi 2018. godine svakog su mjeseca njegove objave čitali milijuni ljudi koji su mislili da su one istinite, a proširile su se i na makedonske i ruske stranice s lažnim vijestima.

Ono što je Blair otpočeo kao niz satiričkih osvrta preraslo je u nešto mnogo mračnije. "Bez obzira koliko je nešto rasistički, uvredljivo, koliko je očito lažno - ljudi se vraćaju", napisao je na svom privatnom Facebook profilu. "Gdje je kraj tomu? Postoji li uopće točka na kojoj ljudi shvate da se hrane smećem i odluče se vratiti u stvarnost?"

Primjer tomu je članak potaknut fotografijom koju je Blair ugledao tražeći po bespućima interneta što bi mogao podvaliti svojim čitateljima. Tijekom svečanosti u Bijeloj kući iza predsjednika Donalda Trumpa stajalo je nekoliko desetaka uzvanika, među kojima je bila i jedna bjelkinja pokraj koje je stajala Afroamerikanka. Blair je na slici zaokružio njih dvije te napisao prvo što mu je palo na pamet: "Predsjednik Trump pružio je maslinovu grančicu mira i pozvao Michelle Obama i Chelsea Clinton. One su mu uzvratile pokazujući mu srednji prst tijekom izvođenja nacionalne himne. Treba ih zatvoriti zbog izdaje!"

Naravno da nije bila riječ o Michelle Obama niti o Chelsea Clinton. Bjelkinja je bila bivša direktorica komunikacija Bijele kuće Hope Hicks, a Afroamerikanka bivša Trumpova osobna savjetnica Omarosa Newman. Apsurdnost ovog teksta upravo je ono na što Blair cilja. Stotine liberala danas posjećuju njegovu stranicu ne bi li ponizili konzervativce koji ono što se objavljuje na njoj smatraju za gotovu činjenicu. "Kako bi itko tko ima sposobnost razmišljanja mogao povjerovati u ove gluposti", kaže on.

Facebook ukinuo mnoštvo stranica s lažnim vijestima

To je ono što Blair smatra svrhom svoje stranice - izravno se povezati s ljudima koji šire lažne ili ekstremističke priče i dokazati kako su te priče bile pogrešne. Možda nakon što budu izvrgnuti javnom ruglu počnu više kritički promišljati o onome što pročitaju na webu. Možda počnu propitkivati korijene nekih svojih ideja.

Također, on i njegovi sljedbenici prijavili su stotine ljudi za širenje lažnih vijesti i govor mržnje na Facebooku, a ta je društvena mreža na njihovu inicijativu i blokirala 22 stranice s lažnim vijestima, od kojih su mnoge bile preuzete s Blairove stranice. Nerijetko je bila riječ o makedonskim stranicama koje nisu prepoznale da je riječ o satiri.

Ono u što Blair još ne može biti siguran jest je li promijenio mišljenje ijedne osobe. Ljudi koje je prevario često su se vraćali na stranicu i nastavili se hraniti njenim sadržajem, kao da je riječ o virusu... Njegova priča pokazuje koliko je u današnjem svijetu važno razvijanje kritičkog mišljenja i provjeravanje informacija kojima nas zasipaju s interneta. U konačnici, da je bilo drugačije, tko zna bi li Donald Trump danas bio na čelu najmoćnije zemlje Zapada.