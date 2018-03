Slovenska vlada će pismo Europskoj komisiji s elementima tužbe protiv Hrvatske zbog nepoštovanja arbitražne presude o granici poslati idućeg tjedna, najavio je u četvrtak slovenski premijer Miro Cerar, nakon zatvorene sjednice parlamentarnog odbora za vanjsku politiku, na kojoj je dobio političku potporu za svoja stajališta o arbitraži.

"Vrlo sam zadovoljan što je rasprava na sjednici bila vrlo konstruktivna, te što smo u tom pogledu sačuvali jedinstvo", kazao je Miro Cerar. On je od parlamentarnih političkih stranaka zatražio širu političku potporu za odluku svoje vlade da protiv Hrvatske pokrene pravne postupke vezane za provedbu arbitražne odluke, prema kojoj bi Sloveniji pripalo više od dvije trećine Savudrijske vale, a koju Hrvatska ne priznaje niti ju namjerava provesti.



Kako je ustvrdio, sve su parlamentarne stranke podržale vladinu namjeru slanja pisma predsjedniku Europske komisije Jeanu-Claudeu Junckeru. To pismo je uvod u moguću tužbu protiv Hrvatske pred sudom EU-a, a zajedno sa ministarstvom vanjskih poslova pripremali su ga ugledni domaći i francuski stručnjaci, kazao je Cerar, dodavši da ne želi otkrivati sadržaj pisma, ali da je ono "vrlo dobro" pravno osmišljeno i koncipirano.



Ako bi se dogodilo da Komisija u roku tri mjeseca na argumente iz pisma ne bi odgovorila u smislu da će pojačati pritisak na Hrvatsku da prihvati provedbu arbitražne presude, vlada će nakon toga posebnim zaključkom donijeti odluku da Slovenija treba sama pokrenuti tužbu protiv Hrvatske pred sudom EU-a u Luxembourgu, kazao je Cerar.



Dodao je da današnja politička potpora namjeri vlade da tuži Hrvatsku, ako ne pristane na provedbu arbitražne presude, znači da je vlada za moguću tužbu dobila političku punomoć i da će takva tužba Slovenije biti "legitimna", o čemu bi inače s obzirom na predizborno razdoblje bez političke suuglasnosti moglo biti nedoumica.



Cerar je kazao da pismo koje je pripremljeno i koje je dobilo potporu stranaka iznosi "konkretne slučajeve" kršenja prava EU-a od strane hrvatskih vlasti, a do kojih dolazi upravo zato što Hrvatska "odbija" arbitražnu presudu.



Cerar je kazao da je pismo koje će se poslati Europskoj komisiji prvi korak koji, prema ugovoru o funkcioniranju EU-a, po predviđenoj proceduri pokreće jedna članica koja smatra da druga krši europske ugovore, te da Europska komisija nakon dobivanja pisma ima tri mjeseca da odgovori na argumente koje u njemu iznese država koja se smatra oštećenom.



Hrvatska je odlukom Hrvatskog sabora i vlade istupila iz arbitražnog postupka koji je trebao riješiti dugogodišnji granični prijepor o granici na moru, jer je postupak kompromitirala slovenska strana, zbog čega se lani objavljenim rješenjem ad-hoc međunarodne arbitraže ne smatra obvezanom i nudi bilateralne pregovore Sloveniji da se taj problem riješi.



Slovenija pak tvrdi da je arbitražno rješenje obvezujuće za obje strane i da je s Hrvatskom moguć samo razgovor o tome kako odluku arbitara primijeniti. (Hina)