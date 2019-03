28-godišnji Australac Brenton Harrison Tarrant pojavio se u Okružnom sudu u Christchurchu. Optužen je za pucnjavu u kojoj je ubijeno 49 osoba.

U 11:10 prema lokalnom vremenu Brenton Harrison Tarrant pojavio se na sudu u zatvorskoj odjeći vezan lisicama. Njegov prvi izlazak pred sud bio je vrlo brzo završen.

Pred zgradom suda okupila se gomila ljudi bijesnih zbog masakra koji je počinjen u dvije džamije u Christchurchu. Tarrant je prema ulazu u sud hodao polako i smireno, okupljenim novinarima u sudnici se u jednom trenutku i nasmiješio, piše News.com.



Protiv njega je podignuta optužba za ubojstvo. U slučajevima poput njegovog, novozelandski zakoni predviđaju maksimalnu kaznu zatvora u strogo čuvanim ustanovama. Očekuje se da će tužiteljstvo podignuti još tužbi protiv njega.

Novinari lokalnih medija javljaju da je tijekom svojeg pojavljivanja bio "sablasno miran", a u obraćanju na sudu, koje je trajalo samo tri minute, gotovo se činio ponosnim na ono što je učinio.Kako se doznaje, nije tražio jamčevinu ili da mu se krije ime

U sudnici su bili predstavnici medija, za građane je ulaz bio zabranjen. "Odlučio sam tako iz razloga javne sigurnosti", kazao je sudac P. Kellar. U trenucima ulaska Tarranta pojavio se muškarac koji je na njega krenuo s nožem pa je morala intervenirati i policija.

Naveo je i da protiv Tarranta trenutno ima samo jednu tužbu, no da ne sumnja u to kako će ih biti još. Brenton Harrison Tarrant zadržan je u pritvoru do 5. travnja, kad će se ponovno pojaviti pred sudom i imati priliku izjasniti se o krivnji.

Podsjetimo, u gradu Christchurchu na Novom Zelandu došlo je do pucnjave u dvjema džamijama. Po zadnjim informacijama ubijeno je najmanje 49 ljudi, dok su deseci ozlijeđeni, od kojih najmanje 48 teško. Najmlađa žrtva u ovom pokolju bio je trogodišnji dječak.