Sud u Jeruzalemu odlučio je da bivša ravnateljica krajnje ortodoksne židovske škole u Australiji može biti izručena toj zemlji zbog optužbi za seksualno napastovanje djece.

Jeruzalemski je sud presudio da bivša ravnateljice australske ortodoksne židovske škole može biti izručena u Australiju. Malka Leifer iz Australije je pobjegla još 2008. godine kada su se pojavile optužbe koje uključuju i silovanje djevojčica u njezinoj bivšoj školi.

Proces izručenja u Izraelu je počeo 2014. godine, ali odluka suda u Jeruzalemu nije konačna. Njezini odvjetnici najavili su žalbu izraelskom Vrhovnom sudu.

Leifer (52) optužena je za seksualno zlostavljanje učenica dok je bila ravnateljica škole Adass Israel na jugoistoku Melbournea. Viktorijanska policija optužila ju je za 74 kaznena djela, piše The Guardian.

Leifer se žalila na odluku o izručenju uz obrazloženje da je mentalno bolesna, no početkom ovog mjeseca izraelski Vrhovni sud odbio je žalbu na odluku okružnog suda uz zaključak da je sposobna za suđenje.

Dassi Erlich, jedna od triju sestara optužile Leifer za zlostavljanje, nakon odluke o izručenju na Twitteru je napisala da je to "pobjeda svih preživjelih".

"Izdahnite nakon godina zadržavanja daha. Doista cijenimo svaku osobu koja stoji uz nas u našem odbijanju da šutimo! Danas su nam srca nasmijana'', napisala je.

