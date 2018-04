Nije još potvrđeno koliko su teško ozlijeđeni pješaci na koje je naletio kombi, kao ni koji je karakter ovog incidenta.

Bijeli kombi pokosio je pješake danas u Torontu, u ulici Yonge, izvijestila je tamošnja policija. Po policijskim izvorima, ozlijeđeno je osam do deset pješaka, a kombi je nakon naleta na ljude velikom brzinom odjurio.

Policija grada Toronta ubrzo nakon toga izvijestila je tamošnje medije da je vozač bijelog kombija uhićen.

Jedan od očevidaca događaja rekao je lokalnim medijima kako je vidio najmanje četiri tijela kako leže prekrivena na tlu.

Kanadski premijer izrazio je sućut i poručio "naša srca su uz sve koje je pogodio ovaj događaj".

Nije potvrđeno koliko su teške ozljede pješaka, a policija je upozorila građane da zasad izbjegavaju to područje, piše Toronto Sun.

