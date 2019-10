Gradska uprava Bihaća izvijestila je lokalna komunalna poduzeća da im od ovog tjedna više neće plaćati za usluge poput dostave vode i odvoza smeća iz migrantskog kampa Vučjak, pa će volonteri Crvenog križa sami morati odlučiti hoće li tamo nastaviti raditi kao do sada, prenijeli su u ponedjeljak mediji u Bosni i Hercegovini.

Gradonačelnik Bihaća potvrdio je za portal Dnevnog avaza kako će od ovog tjedna biti provedena ranije donesena odluka da lokalne vlasti prestanu financirati opskrbu kampa za ilegalne migrante o kojemu do sada nitko drugi nije skrbio.

"Otkako je Vučjak formiran, grad Bihać preko svojih javnih poduzeća pružao je sve vrste usluga, uključujući i dostavu vode. Mi smo dnevno dostavljali 20 tisuća litara vode. Ja sam u četvrtak poslao dopis i jednom i drugom poduzeću da grad to više neće plaćati. Ako se ne nađe netko drugi tko će to plaćati, to praktično znači da toga neće biti", kazao je Šuhret Fazlić.

Njegova je pretpostavka kako u takvim uvjetima ni volonteri Crvenog križa, koji su distribuirali hranu migrantima, više neće moći raditi, pa će taj kamp podignut u blizini granice s Hrvatskom morati biti zatvoren.

Zatvaranje kampa Vučjak, u kojemu borave stotine migranata, prošlog su tjedna još jednom zatražile agencije Ujedinjenih naroda koje djeluju u BiH, kao i Delegacija EU-a u toj zemlji te povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović.

U kampu Vučjak nema tekuće vode niti je osigurana električna energija, migranti borave pod plastičnim šatorima, a lokalitet je u blizini područja na kojemu ima mina postavljenih tijekom posljednjeg rata u BiH.

EU traži od vlasti u BiH da hitno nađu novu lokaciju gdje bi migranti mogli boraviti u humanijim uvjetima, a ako bi se takvo rješenje našlo, Europska bi komisija bila spremna osigurati financiranje takvog smještaja.

Fazlić je rekao kako gradske vlasti do sada nisu dobile "niti marku" pomoći viših razina vlasti te da svu skrb o migrantima financiraju iz svog proračuna.

Predsjednik vlade Federacije BiH Fadil Novalić potkraj prošlog tjedna je ustvrdio kako su iz entitetskog proračuna na račun vlade Unsko-sanske županije uplaćeno četiri milijuna konvertibilnih maraka (dva milijuna eura) namijenjena financiranju migrantskih kampova u toj regiji te je zatražio objašnjenje zbog čega taj novac nije proslijeđen Bihaću, odnosno lokalnom Crvenom križu.

Ispostavilo se kako su županijske vlasti ta sredstva iskoristile kako bi financirale gradnju nove policijske postaje u Bužimu.

Dnevni avaz podsjeća da je iz fondova EU-a u BiH do sada poslano oko 44 milijuna eura pomoći za suočavanje s migrantskom krizom, no gdje je točno taj novac završio, nije jasno. (Hina)