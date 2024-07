Biden u u četvrtak na velikom testu, iz Bijele kuće poručili: "On je veliki dečko"

Joe Biden, koji se svakom svojom pojavom u javnosti bori za politički opstanak, u četvrtak se suočava s neugodnim testom za svoju predsjedničku kandidaturu - konferencijom za novinare, obvezom koju baš i ne voli.

No, Bijeća kuća obećava da će to biti "konferencija za novinare velikog dečka", bez detalja o tome kako će se odvijati.

Odabir riječi predstavnice za medije Bijele kuće Karine Jean-Pierre o Bidenu kao "velikom dečku" sugerira da će njegov susret s predstavnicima medija sada biti drugačiji, za razliku od kratkih pitanja i odgovora, uglavnom prilikom primanja stranih državnika te dostavljenih pitanja unaprijed određenih novinara, po četiri najviše.

Press konferencija je zakazana za 23:30 po srednjoeuropskom vremenu, a Biden će se morati jasno izražavati sigurnim glasom i govoriti bez bilješki i blesimetra.

Ukratko, mora učiniti sve ono što nije mogao 27. lipnja na debati s republikanskim predsjedničkim kandidatom Donaldom Trumpom s kojim će se sučeliti na predsjendičkim izborima 5. studenoga.

Osamdesetjednogodišnji demokrat nakon fijaska u duelu s Trumpom nije uspio smiriti bojazni u redovima svoje stranke koja se pita može li Biden i dalje voditi zemlju.

U srijedu je Peter Welch iz Vermonta postao prvi demokratski senator koji je izravno pozvao Bidena da se "povuče iz utrke" za Bijelu kuću za "dobrobit zemlje". Tom pozivu se pridružilo i nekoliko demokrata u Zastupničkom domu Kongresa te glumac George Clooney koji u Hollywoodu prikuplja novac za demokratsku kampanju.

Neka velika imena Demokratske stranke, uključujući i bivšu predsjednicu Zastupničkog doma Nancy Pelosi, pozivaju Bidena da "donese odluku", podrazumijevajući da ona koju je već donio nije nužno dobra.

Kako javlja Axios, i vođa većine u Senatu, demokrat Chuck Schumer, je navodno privatno signalizirao donatorima da je otvoren za ideju da se Bidena zamijeni drugim kandidatom. No, njegov ured je u srijedu priopćio da Schumer podržava Bidena kako bi se u studenom pobijedilo Donalda Trumpa.

Demokratski senatori planiraju u četvrtak razgovarati s trojicom Bidenovih bliskih savjetnika.

Američki glumac George Clooney, organizator prikupljanja novca za demokrate u Hollywoodu, rekao je u srijedu da predsjednik Joe Biden nije ista osoba koja je osvojila Bijelu kuću 2020. i da bi se trebao povući iz utrke za novi predsjednički mandat.

Clooney je u lipnju u Los Angelesu vodio donatorski skup, dva tjedna prije lošeg nastupa 81-godišnjeg predsjednika u debati s republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom.

"Strašno je to reći, no Joe Biden s kojim sam bio prije tri tjedna na prikupljanju novca nije isti Joe 'faca' Biden iz 2010.", napisao je Clooney u New York Timesu.

"Nije bio čak ni Joe Biden iz 2020. Bio je isti čovjek kojeg smo vidjeli na debati. Je li bio umoran? Da. Je li bio prehlađen? Možda. No naši stranački čelnici trebaju nam prestati govoriti da 51 milijun ljudi nije vidio ono što je vidio", dodao je Clooney.

Naknadni intervju s ABC novinarom Georgeom Stephanopoulosom "samo je potvrdio ono što smo vidjeli tjedan dana ranije", rekao je Clooney.

Glumac, koji je sebe opisao kao uvjerenog demokrata, napisao je: "Nećemo pobijediti u studenom s ovim predsjednikom. Osim toga, nećemo osvojiti Zastupnički dom, a izgubit ćemo i Senat."

"Ovo nije samo moje mišljenje, ovo je mišljenje svakog senatora i zastupnika u Kongresu i guvernera s kojim sam privatno razgovarao", napisao je Clooney. "Svakog, neovisno o tome što on ili ona tvrdi javno."

Biden je rekao da je imao "lošu noć" na debati, no obećao je ostati u predsjedničkoj utrci.

Clooney je izrazio divljenje prema Bidenu i rekao da ga smatra prijateljem. "Vjerujem u njega. Vjerujem u njegov karakter. Vjerujem u njegov moral. U protekle četiri godine, pobijedio je u mnogim bitkama s kojima se suočio", napisao je Clooney. "No bitka koju ne može dobiti je bitka protiv vremena."