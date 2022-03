Sutra će biti dva tjedna od početka ruske invazije na Ukrajinu. Više od dva milijuna ljudi pobjeglo je iz zemlje, nekoliko stotina civila je poginulo, stradavaju i djeca. I Rusi priznaju gubitke. Unatoč tome, internetom kruže tvrdnje da je rat lažiran te da mediji preuveličavaju ono što se događa. Neke od njih BBC je razotkrio.

Jedan od "dokaza" je snimka mladića na kojoj se vidi kako mu djevojka na lice nanosi lažnu krv. Status koji su već milijuni pogledali treba služiti kao dokaz da je rat prevara i da su civilne žrtve zapravo unajmljeni glumci.

BBC objašnjava kako video nema veze s ratom. Snimljen je 2020. na setu ukrajinske serije Contamin. Glumac se pojavljuje na nekoliko fotografija sa seta serije.

Snimka na kojoj TV novinar na njemačkom izvještava ispred naslaganih vreća sa smrtno stradalima postala je viralna na nekoliko društvenih mreža. BBC piše kako ga dijele računi skloni Kremlju.

U videu se nešto događa s jednom od vreća, koju na kraju osoba koja u njoj leži i otvara. Za snimku se tvrdi da je snimljena u Ukrajini i da je riječ o "zapadnjačkoj propagandi".

"PR katastrofa", stoji iznad jedne objave.

I ovo je lažna vijest, riječ je o izvještavanju s prosvjeda u Beču u veljači ove godine. Prosvjed su organizirali klimatski aktivisti koji su vrećama za tijela pokušali poslati poruku o opasnosti ugljikova dioksida za život na Zemlji.

Još jedan od "dokaza" da rat nije pravi su drvene puške s kojima su snimljeni Ukrajinci. No slika s drvenim puškama u stvarnosti potječe ranije iz veljače, kada su i svjetski i hrvatski mediji objavili vijest da neki Ukrajinci idu na vojne vježbe u šumama kako bi bili spremni za slučaj da ih Rusija napadne. Takve vježbe organizirala je krajnje desničarska skupina AZOV. U nemogućnosti da vježbaju s pravim oružjem, mnogi među polaznicima baratali su s drvenim.

U strahu od ruske invazije Ukrajinci su početkom veljače vježbali i na drvenim puškama Foto: Afp

Holivudski glumac ima i rusko državljanstvo, što je neke navelo da izmisle vijest kako se bori u ratu, i to na strani Rusa. Pojavila se i snimka zaslona na kojem je objava na Twitteru, navodno sa CNN-ova računa, kako je Steven Seagal viđen u okolici Kijeva.

Mnogi su to prenijeli, misleći da se radi o pravom CNN-ovom računu. No ispostavilo se da je tvit lažan, status koji je izgledao vrlo vjerodostojno nastao je vjerojatno na nekom od online alata kojim se mogu izraditi tvitovi koji izgledaju kao da su s verificiranih računa. I glumac je izjavio da na obje države gleda kao na jednu obitelj te da se nada mirnom rješenju.

CNN je "nastradao" još jednom. Izmišljena je priča da je ubijen novinar u Ukrajini, a zatim i da je taj isti novinar stradao prije nekoliko mjeseci u Afganistanu. To je trebalo poslužiti kao dokaz da CNN laže. I ovdje je riječ bilo o krivotvorenim računima. A čovjek na fotografiji je inače youtuber Jordie Jordan. I živ je.

Pojavila su se snimke na kojima se vidi kako masa ljudi na trgu na znak počinje trčati i vrištati pred cijelim filmskim setom. Snimka je teoretičarima zavjere poslužila kao dokaz da nije sve što se događa u Ukrajini istina.

Fake News: Its always been like this, we just never noticed before. pic.twitter.com/PE1Ho7vAK9