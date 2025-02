Reporterka Dnevnika Nove TV ispred bolnice u kojoj se liječi Papa, otkrila i tko je s stalno s njime

Papa je u četvrtak sam ustao iz kreveta i doručkovao, a krvni nalazi pokazuju blago poboljšanje. Iz Vatikana su izvijestili da se kreće po bolničkoj sobi, obavio je nekoliko telefonskih poziva, a odrađuje i papirologiju. Sveti Otac, kojem je 88 godina, ima obostranu upalu pluća. Njegovi suradnici su optimistični.

"On je borac, tako da vjerujem da će ovu borbu dobiti. Trebat će vremena, ali pobijedit će, u to duboko vjerujem iako je puno gorčine zbog toga što mu se događa, jer on svoju službu živi toliko velikodušno", rekao je monsignor Giuseppe Satriano, nadbiskup Barija.

monsignor Giuseppe Satriano Foto: Dnevnik Nove TV

"On je čovjek, i on je umoran. I on je umoran, ali on je jedan od onih ljudi za koje ako stvarno želite da se odmori, morate ga hospitalizirati", ističe kardinal Jean-Marc Aveline, nadbiskup Marseilla.

kardinal Jean-Marc Aveline Foto: Dnevnik Nove TV

Iz Rima se za Dnevnik Nove TV uživo javila reporterka Barbara Štrbac.

Izvijestila je kako je oko bolnice u kojoj se Papa nalazi mirno, ali su i jake mjere sigurnosti.

"On je štićena osoba najviše kategorije. Nalazi se u privatnom apartmanu na desetom katu koji je blindiran. Uz njega je stalno njegov osobni bolničar, a posebno ga je razveselilo što su mu mali pacijenti s dječje onkologije poslali crteže i želje za ozdravljenje", izvijestila je Štrbac.

Bolnica u Rimu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Dodala je i kako se svi nadaju dobrom večernjem izvještaju o papinom zdravstvenom stanju te da nakon jutarnjeg koji je bio dobar vlada optimizam.

Pročitajte i ovo Napeta situacija Uzbuna u Republici Srpskoj zbog Dodika: Vlada proglasila izvanredno stanje

Pročitajte i ovo "Ima samo jedno na umu" Počinje suđenje najvećem pedofilu u povijesti ove zemlje: Policija otkrila njegov dnevnik, zapisi su jezivi