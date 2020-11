Britanska policija objavila je u srijedu da je pritvorila muškarca nakon što se automobilom zaletio u policijsku postaju na sjeveru Londona.

Incident se dogodio nešto prije 19 sati kod policijske postaje Edmonton koja je potom evakuirana.

18:58hrs | A vehicle collided with the station office at Edmonton Police Station. A man has been detained. At this stage we have not been informed of any injuries. More information as we get it.

Nema izvješća o žrtvama. Daljnje pojedinosti o incidentu nisu poznate. Objavili su da je jedan muškarac pritvoren.

We are aware of speculation on social media regarding the ongoing incident in #Edmonton. We will release facts when we can – our info must be accurate.



