VIDEO Gola Tajlanđanka (17) nađena mrtva u koferu: Objavljena snimka njenih posljednjih trenutaka prije strašne smrti

Australski državljanin Simon Carman uhićen je netom prije ukrcavanja na let za Perth u petak navečer u zračnoj luci u Bangkoku, zbog sumnje u ubojstvo 17-godišnje Tajlanđanke Tunchanok Donhomla, čije golo tijelo je pronađeno u kovčegu.

Nestanak tinejdžerice prijavili su njezini prijatelji nakon čega je policija pokrenula istragu i pregledala snimke nadzornih kamera.

Kamere su zabilježile kako 46-godišnjak i djevojka u četvrtak rano ujutro zajedno ulaze u stambenu zgradu i odlaze u stan na 15. kartu. Tinejdžerica nakon toga više nije viđena.

The body of 17-year-old "Nong Cake" has been found after she was allegedly murdered and stuffed into a suitcase, which was then dumped in a wooded area beside a railway line.



Police in Pattaya coordinated with Immigration Bureau officers to arrest an Australian man at the… https://t.co/UlbQs8hfP9 pic.twitter.com/FZ6iPRisga — Pure Guava (@pureguava10300) June 27, 2026

Nove snimke nadzornih kamera pokazale su Carmana kako iz zgrade izvlači veliki crni kovčeg, stavlja ga na motocikl i odvozi u nepoznatom smjeru.

Policija je u petak kasno navečer locirala kovčeg odbačen u travi pokraj željezničke pruge. U njemu se nalazilo tijelo djevojke. Na tijelu su vidljive teške ozljede lica koje upućuju na nasilnu smrt i fizički napad.

Tijekom uhićenja u zračnoj luci, policajci su na vratu i rukama osumnjičenog uočili svježe ogrebotine. Navodno se radi o ranama koje mu je djevojka nanijela tijekom borbe, piše 7news.

"Vjerujemo da ju je ubio i trenutačno je na ispitivanju zbog sumnje na ubojstvo. Ima ogrebotine po cijelom tijelu koje su u potpunosti u skladu s borbom, no on i dalje poriče zločin", rekao je zapovjednik lokalne policije Anek Sarathongyu.

Carman je optužen za počinjenje bludnih radnji s maloljetnom osobom, no policija ga ispituje zbog sumnje na ubojstvo.

Iako poriče da je ubio tinejdžericu, osumnjičeni je u kratkoj izjavi za lokalne medije poručio obitelji žrtve: "Žao mi je zbog onoga što se dogodilo vašoj kćeri. Bilo je izvan moje kontrole. Znam da ćete biti jako tužni i shrvani".

Australsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pruža konzularnu pomoć svom državljaninu uhićenom u Tajlandu, ali zbog zaštite privatnosti nisu željeli iznositi dodatne detalje.