Europska pučka stranka izabrala je kandidata za predsjednika Europske komisije, bavarskog političara koji trenutačno predvodi pučane u Europskom parlamentu. U predstojećoj kampanji najviše će problema imati s populistima i njihovom anti-imigrantskom politikom, o čemu je na kongresu u Helsinkiju govorio i hrvatski premijer.

Izbore Europske pučke stranke prati reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

''Ja bi za sada u svakom slučaju izdvojila ovaj jasan i artikuliran, nedvosmislen stav oko Turske. Manfreda Webera poznajem već dosta dugo, ali nikada nisam čula da o nečemu ovako jasno i artikulirano komunicira.

On je, doduše, kao Bavarac bio suzdržan i trenutku kada je Angela Merkel napravila dogovor s Erdoganom o tome da Turska zadržava izbjeglice koje su bježale pred ratom iz Sirije i dovela pratički Europsko vijeće pred gotov čin. Zato Erdogan prima velike novce iz proračuna EU.

Dakle, bio je suzdržan, ali nije se ovako jasno i artikulirano zapravo protivio tome stavu. Danas tijekom dana mi je u jednom neformalnom razgovoru rekao da on oko političkih agendi, oko politika koje su njemu jasne i koje imaju jasan smjer, da taj smjer neće biti vijugav i onaj tko želi neka ide za njim.

A oko onih stvari o kojima on nema dovoljno znanja, da će tu tražiti konzultacije i inpute, prije svega, šefova država i vlada koji dolaze iz njegove političke grupacije. U tom smislu se doista otvara put i Hrvatskoj da do kraja mandata ove Vlade možda ima izravniji pristup, da bolje komunicira svoje političke stavove oko problema koji se tiču, prije svega, našeg okruženja, odnosno Bosne i Hercegovine i da ima izravniji pristup ubuduće, nadam se, predsjedniku Europske komisije upravo oko ovih stvari koje zemlje članice EU dovoljno dobro ili ne razumiju ili ih jednostavno previše ne zanimaju, odnsno nisu u fokusu.

Možemo tu ići i korak dalje i pitati na koji način će europski pučani uspjeti progurati Manfreda Webera na sljedećim europskim izborima za predsjednika Europske komisije. Europska pučka stranka će bez dvojbe na sljedećim izborima osvojiti najveći broj mandata u parlamentu, ali ni približno dovoljno da formira Europsku komisiju, odnosno Europsku Vladu nazovimo to tako.

Sada je pitanje koji će biti koalicijski potencijal europskih pučana, hoće li Webera podržati zeleni i, prije svega, liberali, čime bi tvorili jednostavno moguću većinu da Manfred Weber može postati predsjednik Europske komisije.

To sve skupa će ovisiti o ovom razdoblju od 6. do 8. prosinca, odnosno izboru novog predsjednika CDU-a, stranke koja je ipak okosnica europske pučke grupacije i o tome kakve će biti buduće politike te stranke, hoće li one biti na dosadašnjoj liniji Angele Merkel ili će dolaskom, na primjer, Friedricha Merza, koji je također bio u Helsinkiju, doći do potpunog obrata pa i mogućeg odstupanja sadašnje kancelarke.

Tako da je sve to skupa jedna velika vezana priča iz koje možemo samo zaključiti da su pred EU godine velikog preslagivanja.''

