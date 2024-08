Amerika se priprema za osvetu Irana, na Bliski istok šalje nosač aviona: "Čuli smo što vrhovni vođa namjerava"

SAD na Bliski istok šalje nosač aviona, eskadrilu lovaca i dodatne ratne brodove dok se regija priprema za iransku odmazdu nakon ubojstva višeg vođe Hamasa u Teheranu ranije ovog tjedna.

To je možda najveći pokret američkih snaga u regiji od ranih dana rata u Gazi, kada je Pentagon poslao dvije borbene skupine nosača aviona prema Bliskom istoku kao upozorenje regionalnim militantnim skupinama da ne šire borbe, piše CNN.

"Čuli smo vrhovnog vođu jasno i glasno da namjerava osvetiti ovo ubojstvo vođe Hamasa u Teheranu i da oni žele izvršiti još jedan napad na Izrael", rekao je CNN-u John Kirby, koordinator za strateške komunikacije Vijeća za nacionalnu sigurnost.

"Potencijalno možemo biti žrtve takve vrste napada, pa se moramo pobrinuti da imamo prave resurse i sposobnost djelovanja u regiji", dodao je.

U petak je ministar obrane Lloyd Austin naredio udarnoj skupini USS Abraham Lincoln da zamijeni udarnu skupinu USS Theodore Roosevelt, koja trenutno djeluje u Omanskom zaljevu, kazala je zamjenica tajnice za tisak Pentagona Sabrine Singh.

Pročitajte i ovo Istraga u tijeku U noćnoj tučnjavi smrtno stradao 44-godišnjak

Osim toga, razarači i krstarice sposobni za obranu od balističkih projektila također će biti poslani na Bliski istok i Sredozemno more. U priopćenju se ne navodi koji su ratni brodovi poslani, no dva američka razarača u istočnom Sredozemnom moru sudjelovala su u presretanju baražnih napada koje je Iran pokrenuo protiv Izraela u travnju. Austin je također naredio raspoređivanje borbene eskadrile u regiji. SAD već ima amfibijski jurišni brod USS Wasp u regiji, koji djeluje s 24. ekspedicijskom jedinicom marinaca, sposoban izvršiti evakuaciju američkih građana u Libanonu ako se to naredi.

"Globalna obrana Sjedinjenih Država je dinamična i Ministarstvo obrane zadržava mogućnost raspoređivanja u kratkom vremenu kako bi se odgovorilo na rastuće prijetnje nacionalnoj sigurnosti", rekla je Singh.

Pročitajte i ovo Teroristički napad Bombaš samoubojica na popularnoj plaži ubio najmanje 14 osoba: "Vidio sam ga, a sada su neki od mojih prijatelja mrtvi"

Naime, Iran je rekao da će napasti Izrael zbog atentata na Haniju. Izrael nije komentirao ubojstvo. Američki dužnosnici rekli su da bi se očekivani iranski napad mogao dogoditi idućih dan, pa SAD pozorno promatra zbivanja u regiji. Rekli su također da bi napad mogao biti sličan baražnoj vatri balističkih projektila i bespilotnih letjelica koje je Iran lansirao protiv Izraela u travnju, ali bi također mogao biti i veći i složeniji, koordiniran s iranskim suradnicima u regiji.

Vođa Hezbolaha Hassan Nasrallah nagovijestio je da bi moglo doći do koordiniranog napada na Izrael nakon što su Izraelci ubili jednog od glavnih zapovjednika grupe koju podržava Iran u Bejrutu, manje od 24 sata prije ubojstva Hanije.