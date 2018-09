Obzirom na jačanje zračnih snaga Rusije i Kine u novije vrijeme, američko ratno zrakoplovstvo (USAF) odlučilo je povećati broj zračnih postrojbi za čak 74 eskadrile, najavila je u ponedjeljak tajnica američkog ratnog zrakoplovstva Heather Wilson.

USAF obično nabavlja ratne zrakoplove nakon dugog procesa ponude i provjere, no sad će pokušati napraviti u što je kraćem vremenu moguće, radikalne promijene kako bi ispunili viziju američkog predsjednika Donalda Trumpa o većoj vojnoj sili koja je sposobna nadjačati Rusiju i Kinu.

U novim nacionalnim obrambenim i sigurnosnim strategijama, Trumpova administracija redefinirala je top listu najvećih neprijatelja SAD-a pa to sad više nisu terorističke skupine poput ISIS-a i Al Kaide, već su to Kina i Rusija, piše Business Insider.

SAD je svoje vojne aktivnosti od 11. rujna 2001. godine usmjerio isključivo na borbu protiv terorizma, no stupanjem Rusije na scenu u Ukrajini i Siriji te pokušaji dominacije Kine u Južnom kineskom moru, obnovili su fokus američke vojske na dobivanje masivnih ratova.

I američka mornarica najavila je slične planove rasta svoje flote za gotovo trećinu i promjenu taktike na način da ona bolje dogovara izazovima koje predstavljaju Rusija i Kina.

Ono što, međutim, planira USAF, rast je u svim smijerovima istovremeno - više prostora, kibernetičko ratovanje, logistička podrška, dronovi, zračni tankeri i borbeno zrakoplovstvo.

Što se samog zrakoplovstva tiče, cilj je podići broj eskadrila sa sadašnjih 312, na njih 386. Svaka američka eskadrila, ovisno o veličini zrakoplova, ima obično između 8 i 24 zrakoplova.

Ipak, eskadrile bombardera, koje uključuju i bombardere sposobne nositi i nuklearno naoružanje poput B-52 i B-2, tek će neznatno porasti brojem, a u taj porast će vjerojatno biti uključeni i tajnoviti B-21 Raider bombarderi, koji nitko izvan krugova s najvišom razinom pristupa nikad nije niti vidio uživo.

Što se tiče rasta lovaca i jurišnih zrakoplova, tu je najveći rast rezerviran u korist F-35 zrakoplova i njegovih inačica. Veliko povećanje doživjet će i eskadrile obavještajnih, promatračkih i izviđačkih zrakoplova, te vjerojatno i dronova.

Sve to, američko ratno zrakoplovstvo planira ostvariti do 2030. godine, a da bi se to i provelo u djelo, bit će potrebno dovesti i 40.000 novih ljudi u taj ratni stroj. Američko ratno zrakoplovstvo, međutim, trenutno ima velik problem u zadržavanju najvećih talenata u službi.