Američka vojska evakuirala je zrakoplovima 2000 ljudi iz Kabula u zadnja 24 sata, uključujući 325 američkih državljana, po podacima američke vojske.

U zadnja 24 sata iz Kabula je poletjelo 18 transportnih zrakoplova C-17, rekao je u srijedu glasnogovornik Pentagona John Kirby.

Dodao je da očekuje da će do četvrtka ujutro biti evakuirano još 2000 ljudi.

Među njima su afganistanski državljani, civili iz drugih članica NATO-a i američki državljani.

Zrakoplovi C-17 i dalje pristižu u Kabul s vojnicima i opremom, kazao je.

SAD sada ima oko 4500 vojnika u zračnoj luci u Kabulu i planira tu brojku uskoro povećati na 6000.

Poslani su kako bi se brinuli za sigurnost zračne luke i organizirali evakuaciju američkih državljana i Afganistanca koji su radili za američke snage.

Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je da u zračnoj luci nema sukoba između američkih snaga i talibana te da su komunikacijski kanali s talibanskim vođama koji donose odluke otvoreni.

S druge strane dopisnica BBC-ja iz Kabula Yalda Hakim na svom je Twitteru objavila potresnu snimku na kojoj se vidi kako talibani bičem tjeraju ljude s aerodroma.

"Žene, djeca, stariji, osobe s invaliditetom s tisućama torbi ispred aerodroma. Talibanski vojnik s bičem. Snimila hrabra Afganistanka", napisala je Hakim na Twitteru.

Women, children, the elderly, disabled with thousands of bags outside the airport. Taliban footsoldier and his wip. Brave Afghan woman filming pic.twitter.com/ESNfWGselr