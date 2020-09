Aleksej Navaljni jučer je otpušten je s odjela intezivne njege berlinske bolnice.

Ruski oporbeni političar i kritičar Putina napustio je bolnicu u kojoj je liječen nakon što je, kako tvrdi njemačka istraga, otrovan nervnim otrovom novičokom.

"Aleksej Navaljni jučer je otpušten iz bolnice. Stanje pacijenta se nakon 32 dana u bolnici značajno unaprijedilo. Liječnici vjeruju kako je mogući potpuni oporavak, no zasada je prerano govoriti o evenutalnim dugoročnim učincima trovanja", poručili su iz bolnice.

