Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je u nedjelju istarske vinare da mu oproste zbog neprimjerene izjave o istarskom vinu malvaziji, ističući da se zbog te izjave kaje i da mu je iskreno žao, prenijela je agencija Tanjug.

"Napravio sam mnogo grešaka i pravim ih svakoga dana, valjda je to razlika između normalnih ljudi i onih koji se prave da su bezgrešni", rekao je Vučić u video snimku objavljenom na Instagram profilu buducnostsrbijeav.

"Prije neki dan sam u političkom intervjuu napravio veliku grešku zbog koje se kajem i zbog koje mi je iskreno žao. Ne zato što nisam rekao ono što mislim, ja stvarno nisam veliki ljubitelj malvazije. Ali sam, svakako, netko tko nema nikakva prava da vrijeđa trud i rad vinogradara i vinara koji se bore za svoj proizvod i koji naporno rade, koji marljivo rade da taj svoj proizvod prodaju na tržistu", rekao je Vučić.

Vučić je zamolio vinare u Istri da mu oproste zbog toga jer to što on nešto ne voli ne znači da to nije dobro i ne znači da on to mora znati.

"Da mi oproste, a i da kažem hvala unaprijed što su prihvatili ovu moju ispriku, a ja ću voditi računa da takve greške ne pravim", rekao je Vučić.

Vučić je, govoreći u ovotjednom intervjuu za sarajevsku komercijalnu televiziju Face, o tome da ga u Srbiji ne mogu pobijediti jer žive u razdoblju od prije 25 i 50 godina, kazao: "Znate zašto Srbi i dalje piju neku malvaziju iz Istre koja je đubre u odnosu na vino koje možemo da ponudimo? Pa zato što se sjeća prije 25 godina da je mogao biti s djevojkom na obali mora pa 'jao, lijepo mi miriše na to vrijeme'... a vino je odvratno i ničemu ne služi".