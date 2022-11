Dan nakon što je Josep Borrell objavio da su kosovski i srpski pregovarači donijeli odluku o spornim tablicama na Kosovu, Vučić se sastao sa Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović. Pričao je i o rezoluciji Europskog parlamenta, za koju on kaže da uopće nije rezolucija.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je javnosti govorio o postignutom dogovoru između Srbije i Kosova o registracijskim oznakama, ali i o aktualnim događajima u Bruxellesu. Prije toga se sastao sa Miloradom Dodikom i članicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

"Mi kažemo da nećemo Kosovo u UN i šta onda – da nas bombardirate, da nam prijetite sankcijama, što?" rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu, nakon sastanka.

Dodao je da KM tablice na Kosovu ostaju i da njihova obnova teče normalno, te da nigdje ne postoji nikakva obaveza po tom pitanju.

Vučić je izjavio da je u medijima pogrešno obvjavljeno da je Europski parlament usvojio rezoluciju u kojoj se navodi da Srbija mora uskladiti vanjsku politiku oko Ukrajine sa politikom EU ili da ću joj u suprotnom biti uskraćeni EU fondovi. Naglasio je da nisu donijeli rezoluciju već je riječ o preporukama.

Osudio je i medije koji nisu prenijeli da se među tim preporukama nalazi i ona prema kojoj se od Srbije i Kosova zahtijeva međusobno priznanje.

"Ako je zahtjev 79 posto poslanika EP taj da priznamo neovisno Kosovo i da je to najvažnija preporuka to samo potvrđuje moje riječi da ako uvedemo sankcije Rusiji, sutra bi nas potapšali po ramenu, a već prekosutra pojavila bi se nova rezolucija o potrebi priznanja Kosova“, rekao je Vučić", prenosi N1.rs.

On je rekao da je sinoć do 20 minuta do ponoći razgovarao s kolegama iz Bruxellesa 50 puta i da je svaku riječ reagirao.

"Nisam se naročito uznemirio zbog njihovih preporuka, dokon pop i jariće krsti, kako se kaže u našem narodu. Hvala im za tu veliku brigu, nismo zainteresirani za međusobno priznanje sa Prištinom", dodao je.

Europski parlament objavio je jučer da pristupni pregovori sa Srbijom mogu napredovati ako Beograd podrži sankcije Rusiji i napravi znatan napredak u reformama. Također, podržali su prijedlog da da fondovi EU za Srbiju budu uvjetovani na isti način.