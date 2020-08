Vučić je na pitanje novinara govorio o odnosima Hrvatske i Srbije.

Aleksandar Vučić u petak je na konferenciji govorio o planovima i programima za budućnost Srbije, o stanju sa koronavirusom o toj zemlji, a odgovorio je na pitanje novinara o navodima hrvatskih medija da se u srpskima vodi linč protiv Borisa Miloševića te je li Srbija njegovim odlaskom na proslavu Oluje nešto dobila ili izgubila.

"Trudio sam se da ni jednom riječju ne kažem ništa loše o onima koji su izabrali da idu na proslavu. Mi smo imali skup tuge i žalosti i imale ste proslavu Dana pobjede. Oni su odlučili da prisustvuju proslavi. Ja sam prije toga razgovarao s Pupovcem. Rekao sam mu da nemam što da se suglašavam, njihova stvar. Oni donose odluku. Mislim da je to bila suviše važna stvar i da je trebalo da odluku donesu zajednički i sa Srbijom i sa Srpskom. Oni su odlučili sami", rekao je Vučić.

"Taj medijski linč o kojem govorite. Ja vas molim da analiziram na jednostavan način... Pokažite mi ijedan hrvatski medij koji je pohvalio ili rekao jednu pristojnu riječ za ono što se zbivalo na Rači. Nema ga. Protiv mene je njihovih šest udarnih portala samo u peti i pol mjeseci objavilo 1014 tekstova. Naši ljudi rade cijelu analizu. Ako kažete da je to slučajno, da nije orkestrirano… Dajte molim vas. Predugo sam u politici da bi takve besmislene priče prolazile", nastavio je.

Vučić o Hrvatima: "Nisu mi oni tema"

"Ovdje ste imali medije koji su, kao i Hrvati koji su 40-ih i 90-ih svu hajku okrenuli protiv Srba, predjsjednika Srbije kog vide kao najveći problem, na čemu sam im zahvalan, dakle, te kontinuirane, permanentne hajke u kojima nitko nikad nijj rekao 'hajde stanite malo, zaustavite se, ljudi, ovo što radite nema baš mnogo smisla'. I da ste toliko opsjednuti Srbijom. Pošto oni govore da je netko opsjednut njima. Ja samo vama odgovaram na pitanje, nisu mi bili na tema", objašnjavao je Vučić, a potom nastavljao o Hrvatskoj.

Rekao je kako je beogradska čaršija uvijek pratila hrvatsku jer su uvijek mislili da će tako biti bolji i više europejci, urbaniji i pametniji. Rekao je da mu je žao ako je bilo napada na Miloševića, da on u njima nikad neće sudjelovati, ali da neće pružiti popdršku za njegov čin.

Ponovio je da je Oluja bila etničko čišćenje.

"Ali da Srbiju uvlačite u proslavu Oluje, baš kako je predsjednik Zoran Milanović, rekao, u tome. nećemo sudjelovati. To što će netko otići ne jedno stratište, to su civilizacijske vrijednosti. Na svako stratište ćemo otići i položiti svijet. Ali to da nas uvlačite u priču da Oluja nije etničko čišćenje. I da kažemo da Oluja nije zločin. Ja to danas kažem. A pitajte te koji su bili na proslavi kaću li to isto. Ja to neću da kažem. Za mene je Oluja najveće etničko čišćenje da tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata. Znam u Aziji nekoliko koje su bile veće. U Africi, u Europi ne znam. U redu je da se mirimo, ali da to slavimo… Ne pada mi na kraj pameti. Oni koji slave, neka objašnjavaju narodu zašto su slavili. Ništa neću reći protiv njih", rekao je i pozvao sve u Beogradu da se ne ponašaju kao Hrvati.

Novinarka ga je pitala je li istina da se Srbi u Hrvatskoj boje priznati da su Srbi, a on je odgovorio: "Kad sam bio u posjeti, Kolina Grabar-Kitarović je bila vrlo ljubazna i imali smo koristan razgovor. Ali posjetio sam jednu srpsku obitelj. Počeli su pričati normalno tek kada su spustili rolete".