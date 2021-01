Ograničena količina raznovrsnih BMW modela dostupna je odmah uz atraktivno financiranje i gratis servisni paket u trajanju od 5 godina

Svaki početak godine mnogima je zanimljiv i prepun iznenađenja, a što se tiče auto industrije ulaskom u 2021. s posebnom Tomić & Co. ponudom i uvjetima kupnje sada za uložena sredstva sigurno dobivate još i više. Uz velike uštede i atraktivne uvjete financiranja prilagođene potrebama kupaca, ograničena količina raznovrsnih BMW modela spremna je za isporuku odmah.

Osim još povoljnijih cijena, svaki kupac dobiva gratis BMW Service Inclusive servisni paket u trajanju od pet godina, odnosno za prijeđenih 100.000 kilometara, koji eliminira dodatne troškove održavanja te besplatno BMW osiguranje guma za razdoblje od 36 mjeseci – zaštitu koja pokriva do 100% troškova vezanih za oštećenje originalnog kompleta kotača.

Iz ponude BMW vozila spremnih za isporuku odmah, posebno se izdvajaju atraktivni modeli bavarske obitelji X - tržišni lideri SAV (Sports Activity Vehicle) segmenta, koji su posebno atraktivni u ovim zimskim uvjetima. Među njima, najveći interes bilježi tradicionalno najprodavaniji BMW X1, sada u bogato opremljenoj sDrive18d varijanti dostupan po akcijskoj cijeni od 267.000 HRK.

Obitelj X, poznata po inovativnosti i odvažnom dizajnu, u posebnoj ponudi prisutna je i s modelima BMW X2, X3, X4, X5 i X6 te uštedama s kojima kupac svakako dobiva više.

PR (Foto: PR)



Uz M sportski paket dodatno opremljeni BMW serije 5, 520d xDrive, omogućen je uz uštedu od gotovo 85.374 HRK, dok se iz ostale ponude izdvajaju M Sport modeli serije 4 – BMW 420d xDrive i 420d, sada već od 72.362,32 HRK povoljniji.



Bogato opremljeni primjerci serije 3 koji su uvijek posebno zanimljivi obožavateljima BMW brenda, točnije Advantage modeli, dostupni su u varijantama BMW 318d, 320d i 320d xDrive.



Svaki model nudi se uz atraktivne uvjete financiranja putem BMW Financial Services. Ovisno o modelu raspoložive su različite mogućnosti, poput financiranja 50:50 uz 0% fiksne kamate u HRK ili EUR koji omogućava da se 50% novog vozila plati odmah, a preostalih 50% za godinu dana. Financiranje po modelu 1/3 uz fiksnu kamatu u HRK ili EUR podrazumijeva plaćanje trećine vrijednosti vozila prije isporuke, druge trećine nakon 12 mjeseci i ostatak za 24 mjeseca. Također, tu je i mogućnost mjesečnih otplata uz varijabilnu kamatnu stopu u EUR. Moguća je i odgoda početka otplate za razdoblje od tri mjeseca bez obračuna naknade, uz promjenjivu kamatnu stopu kao i kupnja vozila uz 0% učešća, u okviru modela financiranja naziva 'BMW 4 YOU'.

Stoga ne propustite priliku i posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli te odvezite svoj novi BMW model. Startajte s najboljima uz povoljnije cijene, iznenađenja i raznovrsne pakete opreme - ovo je akcija koju ne biste trebali propustiti.

Dodatne informacije potražite na linku: https://www.bmw.hr/start-s-najboljima