Pametni telefoni, tableti, satovi kao i preostali fora gadgeti, već su dugo naši glavni životni asistenti koji nam pružaju brojne inovativne mogućnosti.

Možda nam ne trebaju svi ti uređaji, ali jedno je sigurno – bez pametnih telefona danas ne možemo ni zamisliti svijet. Bilo da ih koristimo za pozive i poruke, zabavu, gledanje serija i filmova, fotkanje, snimanje ili kreiranje super sadržaja za društvene mreže, uvijek tražimo one uređaje koji savršeno prate naš lifestyle. Osim dobrih značajki, puno pažnje posvećujemo i samom dizajnu, a pokazalo se da su preklopni pametni telefoni postali popularniji nego ikada prije. Tako su ovoga ljeta glavne „zvijezde pod reflektorima“ novi Galaxy Z Flip4 i Z Fold4 pametni telefoni koji očaravaju svojim izgledom, trendi bojama, kamerom kao i ostalim super opcijama za zabavu, kreativnost i produktivnost!

Galaxy Z Flip4 – za svaku koktel torbicu ili džep!

PR (Foto: PR)

Preklopni dizajn Galaxy Z Flip4 pametnog telefona oduševljava na prvi pogled. Dolazi s tanjim šarkama i ravnijim rubovima, dok je stražnja strana ukrašena matiranim staklom zbog čega ovaj preklopni šarmer zasluženo nosi titulu „najelegantnijeg uređaja“. Dostupan je u prekrasnim ljetnim bojama: ružičasto-zlatnoj, plavoj i ljubičastoj, a za one koji ipak vole jednostavnost tu je i grafitna boja. Kada je zaklopljen, može stati u svaku koktel torbicu kao i u onaj najmanji džep na omiljenim trapericama ili suknji – drugim riječima, uređaj je savršen za sve modne kombinacije. Posebnost Galaxy Z Flip4 pametnog telefona je i njegov Cover Screen vanjski zaslon od 1,9-inča čiji izgled se može personalizirati prema vlastitom stilu – od pozadine, sata pa sve do widgeta, a tu je i Quick Shot značajka za fora selfije u pokretu. Kod kamere postoji i FlexCam opcija s kojom možete napraviti mini „photo session“ iz više kutova, i to bez upotrebe ruku za moćne fotke koje će začiniti vaš Instagram feed. S većim kapacitetom baterije od 3,700 mAh i uz podršku za super brzo punjenje, imate sve potrebno za maksimalno uživanje u čarima ovog uređaja.

Galaxy Z Fold4 – za najveće kreativce i multitaskere!

PR (Foto: PR)

Dok jedni traže što manji i kompaktniji uređaj, drugi ipak žele nešto veće – multipraktično. Ako razmišljate o tome da imate pametni telefon i tablet u jednome, Galaxy Z Fold4 idealan je odabir pogotovo ako ste multitasker i veliki kreativac. Kada je rasklopljen ima veliki zaslon od 7,6-inča na kojem sve izgleda pregledno, a prikaz boja i detalja je besprijekoran,čak i kada ste vani na jakom suncu. Isto tako, podržava i Multi Active Window značajku koja omogućava da si zaslon podijelite na nekoliko prozora te da na taj način budete produktivniji, ali i da istovremeno možete uživati u različitim sadržajima. Primjerice, na jednom prozoru gledate omiljenu seriju, na drugom scrollate po društvenim mrežama, dok na trećem obavljate online shopping. Fora, zar ne? Isto tako, Galaxy Z Fold4 donosi podršku za S Pen olovku te novi izgled Taskbar funkcije zahvaljujući kojem su vam sve bitne aplikacije nadohvat ruke. Također, krasi ga sustav od pet kamera gdje je novitet širokokutna leća od 50MP i Super Night Solution značajka s kojom možete snimiti nevjerojatne fotke i videozapise čak i po mraku. Osim odličnih specifikacija, ističe se i po prestižnom dizajnu koji je dostupan u tri moćne boje: sivo-zelena, fantomska crna i krem.

Galaxy Buds2 Pro – stylish slušalice za poželjeti

PR (Foto: PR)

Uz pametne telefone, slušalice su neizostavan dodatak. U posljednje vrijeme su sve popularnije one male, gotovo nevidljive bežične bluetooth slušalice što je puno praktičnije od onih sa žicom koje nitko ne voli otpetljavati. Galaxy Buds2 Pro slušalice prije svega imaju kompaktan, ergonomičan dizajn, jako su udobne, a osim toga mogu se naći i u ulozi modnog dodatka – poput naušnica. Sigurne su za nošenje: ne ispadaju što znači da možete bez straha uživati u omiljenim fizičkim aktivnostima – od laganog trčanja, rolanja pa sve do dinamičnijeg treninga u teretani. Izuzev svoje ljepote, slušalice pružaju nevjerojatnu kvalitetu zvuka zbog Hi-Fi 24Bit Audio značajke koja obogaćuje i samo korisničko iskustvo, dok će Active Noise Cancellation ukloniti vanjsku buku i pobrinuti se da nesmetano uživate u svim ljetnim hitovima. Galaxy Buds2 Pro slušalice odlično funkcioniraju u ekosustavu s Galaxy Z Flip4 ili Z Fold4 pametnim telefonima, a u slučaju da ste ih negdje zagubili SmartThings Find aplikacija ih sada može jednostavno locirati ako se možda ne nalaze u svojoj futroli.

Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 i Buds2 Pro slušalice uklapaju se u sve životne stilove te upotpunjuju individualne želje i potrebe korisnika, a istovremeno donose neograničene opcije za zabavu i produktivnost uz unikatan dizajn.

PR (Foto: PR)

Prednaručite odmah!

U posebnom promotivnom razdoblju za prednarudžbu Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 pametne telefone, korisnici su u prilici iskoristiti poseban paket pogodnosti gdje ostvaruju popust u iznosu od 1.500 HRK za Galaxy Z Fold4 Ili 1.000 HRK za Galaxy Z Flip4 uz dodatnu mogućnost otkupa starog uređaja. Također, korisnici koji prednaruče Galaxy Z Flip4 ili Galaxy Z Fold4 ostvaruju mogućnost besplatne zaštite zaslona na jednu štetu unutar prve godine od kupnje . Promocija traje od 10.08.2022. do 25.08.2022. Više informacija o prednarudžbi možete pronaći na linku.

Prednaručite Galaxy Buds2 Pro i na poklon dobivate bežični punjač u vrijednosti od 299 HRK. Pravo na ostvarivanje poklona iz promocije je uz uvjet registracije na samsung.hr do 20.09.2022. Promocija traje od 10.08.2022. do 25.08.2022. ili do isteka zaliha poklona. Više informacija o promociji na poveznici.