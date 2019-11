Profesori na društvenim mrežama iskazali su nezadovoljstvo ponudom Vlade.

Nakon osmosatnog sastanka Vlade i sindikata premijer Andrej Plenković u utorak je objasnio kako je zadnja ponuda Vlade da plaće ukupno rastu 10,4 posto.

Ponuda je naišla na val nezadovoljstva među prosvjetnim radnicima. Zatrpali su društvene mreže komentarima, fotografijama i snimkama na kojima premijeru poručuju "Ne!"

"Oni su dali svoju ponudu, a na nama je da se izjasnimo prihvaćamo li je ili ne. Bojim se da se ni mi ni učenici ne vraćamo u škole tako brzo...", napisao je jedan učitelj.

Profesori iz Preloga snimili video

"Samo koeficijent 6,11!!! Sindikati, jesmo li se mi borili za koeficijent ili za dodatke??? Obraz nema cijenu, a vi ste, nažalost, svoj prodali", drugi komentator bio je još oštriji.

Drugi kažu apsolutno ne, a neki da je ponuda nemoralna.

Profesori objavljuju fotografije na kojima drže papire na kojima je ispisana riječ "NE".

I u OŠ Retkovec imaju poruku

Podršku učiteljima dali su i roditelji.

"Kao roditelj koji bi zbilja volio da mu dijete krene u školu, ja vam svoju podršku da ovo prihvatite - ne dajem. Jer čemu ste onda i štrajkali? Sva ona masa na Trgu, sva ona energija, snaga, pamet, entuzijazam... ovime ispada da je sve to bilo - ni za što", rekao je jedan.

"Ako odustanete od svojih uvjeta zbog nekoliko stotina kuna veće plaće nakon skoro mjesec dana štrajka, pljujete u usta sebi, roditeljima i svima koji imaju veze s vama", napisao je drugi roditelj.

I u drugim grupama na društvenim mrežama učitelji izražavaju nezadovoljstvo svojom ponudom.

"Prva riječka hrvatska gimnazija je rekla NE!" napisali su na Facebooku u grupi "45 minuta" profesori iz Rijeke, a slične fotografije objavili su i iz drugih škola.

I u drugim grupama profesori negoduju.

OŠ Jurja Šižgorića u Šibeniku

"Premijer se usudio javno reći ovu ponudu?"

Ponudom ni blizu nije zadovoljna profesorica matematike iz jedne zagrebačke osnovne škole. Ne odustaju od koeficijenata

"Ponuda nam je apsolutno neprihvatljiva, sramotna i ponižavajuća. Ne možemo vjerovati da se premijer usudio javno izaći s tom ponudom. Od početka tražimo da nam se povise koeficijenti. Da se barem približno izjednače koeficijentima u drugim javnim službama. Ovako nam premijer poručuje da nismo jednako vrijedni. Naš koeficijent 1991. iznosio je 2,2 posto, a danas je 1,325. To je povijesni mimimum", kaže profesorica, ljutita i zbog percepcije koja se nameće - da su učitelji krivi za štrajk.

"Premijer je sve ovo mogao riješiti u jedan dan. No on je s nama prvi put sjeo nakon mjesec dana. On je kriv za štrajk", nastavila je profesorica. Kaže da su i njezine kolege frustrirane. U zbornici su, ako treba, spremni na novi prosvjed.

"Pa nije nas 40.000 išlo na ulice bezveze. Ako treba, ići ćemo opet. Sigurna sam da će ponuda na referendumu biti odbijena. Sad idemo do kraja. Djeca nisu u klupama, šteta je već napravljena. Sad više nemamo što izgubiti", odlučna je profesorica.

"Mi o jabukama, Vlada o lokomotivama"

Matija Prahin, učitelj informatike u OŠ Sveta Nedelja, ponavlja da ne odustaju od pravde.

"Mi se borimo za povećanje koeficijenta složenosti poslova kako bi bio izjednačen s koeficijentom visokoobrazovanih u javnom i državnom sektoru. Konkretno u novcu, to je 300-tinjak kuna. Vlada nudi 600 – 900 kuna. Mi to ne želimo. Nismo uhljebi, ne prodajemo se, već tražimo ono što je PRAVEDNO i što nam pripada. Sve ono što nam je tijekom 20 i više godina sustavno oduzimano", rekao je Prahin.

Boji se da će Vlada, ako se svi vrate u klupe, pregaziti riječ te "mic po mic" ukinuti navedene bonuse.

"Ponovit ću još jednom: to nije ono što mi tražimo! Očigledno je da se, ako i postoji 'dijalog', ne govori istim jezikom. Mi govorimo o jabukama, a vlada o lokomotivama", kazao je Prahin i dodao da je Hrvatska na rubu konačnih promjena suštinskih problema društva te da ne mogu olako primiti prvu ponudu koja im se baci pod noge.

Na Facebooku smo u anketi pitali čitatelje misle li da bi sindikati trebali prekinuti štrajk. Do 13 sati 58 posto ljudi reklo je da ga ne bi trebali prekinuti. Glasalo je 8,6 tisuća ljudi.

Hoće li učenici u petak u klupe?

Sindikat Hrvatskih učitelja objavio je na Facebooku kako će izgledati glasački listić koji će profesori ispunjavati na referendumu. Prema najavama, rezultati referenduma trebali bi biti poznati u četvrtak. O tome ovisi hoće li štrajk biti prekinut, a škole u petak nastaviti s radom.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković izašao je u utorak navečer pred novinare i kazao da su ostvarili kvalitetan kompromis.

Rekao je kako je bi od 1. prosinca plaća učiteljima i profesorima išla gore za 3 posto kroz dodatak granskom kolektivnom ugovoru, a od 1. siječnja za još dva posto kroz kolektivni ugovor. Tako bi oni već u veljači imali 5 posto veću plaću".

"Razumjeli smo poruku sindikata"

Od 1. lipnja 2020. godine dobili bi još dva posto kroz Temeljni kolektivni ugovor i još 1 posto kroz granski kolektivni ugovor, a od 1. listopada plaće bi rasle za još 2 posto. Najavio je i "osigurač" od 1 posto s 1. prosincem 2020., ako ne bude donesena uredba o koeficijentu složenosti poslova.

"U okviru razgovora spremi smo da dani provedeni u štrajku budu plaćeni. Razumjeli smo poruku sindikata", kazao je Plenković. Rekao je i kako želi da škola počne već u petak, nakon što sindikati provedu odgovarajuće procedure za okončanje štrajka.