Predstavljamo DS 4: spoj elegancije i inovacije

DS 4 je osmišljen s idejom da ostavi impresivan prvi dojam. Njegove fluidne linije, aerodinamični oblik, pažljivo odabrani materijali i detalji odražavaju vrhunsku izradu i raskošne materijale.

S modelom DS 4, DS Automobiles ujedinjuje luksuz i inovaciju, stvarajući vozilo koje odgovara potrebama modernih vozača.

POSEBNA PONUDA DS 4

Odaberite svoj novi model DS 4 uz uštedu do 5.000 € i 6 godine jamstva.

DS Automobiles je svakom kupcu osigurao za sva nova vozila produženo jamstvo u trajanju 6 godina ili 120.000 km, što prije nastupi.

Ovisno o vašim potrebama, imate mogućnost vlastitog odabira godina (do maksimalnih 8) ili broj prijeđenih kilometara (do maksimalnih 200.000) u kojima vrijedi produženo jamstvo

Aktivaciju je potrebno odraditi odmah prilikom isporuke tj. kupovine vašeg novog modela DS.

DS ONLY YOU

U skladu sa svakodnevnim životom kupca, DS ga prati u svim okolnostima njegove mobilnosti i nudi mu jedinstveno iskustvo kako bi doživio ekskluzivnost DS svijeta.

Premium brand usluge koje su uključene bez obzira na vrstu kvara doživotno* :

- Kvar

- Nesreća

- Puknuće gume

- Gubitak ključa ili ključ zaključan u autu

- Pogrešno gorivo

DS ONLY YOU podrazumijeva slijedeće usluge:

- Popravak na licu mjesta

- Prijevoz

- Zamjensko vozilo

- Usluga taxi prijevoza

- Smještaj

DS AUTOMOBILES

Vođena duhom avangarde i sazdana na nevjerojatnom nasljeđu, marka DS od 2014. godine uspješno utjelovljuje francusko umijeće putovanja. Dojmljivim proizvodima, francuskim umijećem luksuznog oblikovanja automobila i nizom posebnih usluga, DS Automobiles nudi jedinstveno iskustvo uoči, za vrijeme i nakon putovanja.

Modeli DS 3, DS 4 i DS 7 spajaju profinjenost i tehnologiju te su posebno osmišljeni za kupce koji žele uživati u umjetnosti putovanja i životu.



Na krilima rekordnog broja pobjeda i dvaju naslova koje je od ulaska u Formulu E 2015. stekao u konkurencijama konstruktora i vozača, DS Automobiles elektrificirao je čitavu svoju gamu i tako zauzeo vodeći položaj u području elektrificirane mobilnosti. Pod oznakom E-TENSE sada nudi 100 % električna vozila.



DS STORE Zagreb budućim će kupcima i korisnicima usluga približit pariški chic, pružiti ekskluzivno iskustvo brenda, ugođaj kupnje te vrhunsku kvalitetu usluga kakvo do sada nisu imali prilike iskusiti prilikom kupovine vozila, na adresi Kovinska 22.



Sve novosti i detalje saznajte na www.dsautomobiles.hr.