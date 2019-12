Odlučna da pridobije birače i osvoji Pantovčak je i Kolinda Grabar-Kitarović. Ona će kratko odmoriti za Božić, a onda najavljuje nesmiljenu borbu protiv Zorana Milanovića. U HDZ-u tek pripremaju strategiju.

Unatoč drugom mjestu u prvom krugu predsedničkih izbora, na pozornici u stožeru Kolinde Grabar-Kitarović u nedjelju vladao je pobjednički duh. Grabar-Kitarović pred drugi krug najavljuje žestoku borbu.

"Znam da su neki od vas na taj način htjeli izraziti određeno nezadovoljstvo glasanjem za protukandidate. Vaša mi je poruka jasna, čula sam je, razumijem je. Ali sada nije vrijeme da se ponovno dijelimo", rekla je.

Nakon slavlja u nedjelju, ponedjeljak je u HDZ-u bio radan. Kreću pripreme.

"Idemo se malo sastati da vidimo kako naći formulu za pobijediti u drugom krugu", kazao je Andrej Plenković.

Suparnika ne podcjenjuju. Očekuju oštru utrku.

"Već sad krećemo u pripreme i realizaciju kampanje za drugi izborni krug, gledamo s dosta optimizma za ono što je pred nama, to će biti tvrda i neizvjesna politička utakmica, ali vjerujemo da naše kandidatkinja ima vrlo dobre izglede za uspjeh", rekao je uoči sastanka vodstva stranke Gordan Jandroković.

Slijede i analize. Razlozi su se tražili odmah nakon rezultata u nedjelju.

"Pokazalo se da su bili ključni birači u Lici, Dalmaciji, na Kvarneru i rekao bih da su se tu posebno istaknule 9. i 10. izborna jedinica. Mislim da će to biti presudno u drugom krugu", rekao je Miro Kovač.

Svoje mišljenje iznio je i Milan Bandić.

"Svi su se udružili u Zagrebu, to je uvijek tako. Cijela ljevica se udružila u Zagrebu i ona je tu limitirana, na 30 posto. To je tako šest puta, to je zadnjih 20 godina, ništa novo", smatra Bandić.

Uz Zagreb, razlog za brigu je i gubitak u drugim velikim gradovima, u Vukovaru također. Pitali smo ga kako na to gleda Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.

"Ono što je bilo svijetloplavo, bit će tamnoplavo", odgovorio je.

"Sve će to biti dobro. Polako. Sve je to dobro", dodao je na ponovljeno pitanje.

"Ima dosta prostora u drugom krugu, sad se treba mobilizirati i zbiti redove", misli Ivan Malenica, ministar uprave. Priznao je da se Zadar očito nije uspio mobilizirati.

"Građani će biti u drugom krugu sigurno racionalni pa će dobro promisliti što je radio gospodin Milanović, a što je radila gospođa Grabar-Kitarović. Tu neće biti nikakvih, nikakvih dilema", odlučna je i Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture.

Iza predsjednice je jedan mandat. Da će joj drugi obilježiti borba za demografsku obnovu, za bolje školstvo i bolji standard, najavila je u nedjeljnom govoru.

"Nakon 15 godina lutanja konačno smo pronašli pravi smjer. I tom sam smjeru diktirala tempo i dalje ću to činiti", rekla je Grabar-Kitarović.

Svoj program ispunjen obećanjima s početka kampanje o borbi protiv korupcije, za porezna rasterećenja i s više referenduma sažela je u sedam točaka. Birače poziva da se okupe oko njega. Iako joj se mjerila svaka riječ, zamjeralo da je loše artikulirala poruke.

"Da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatskoj i da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju 8 tisuća eura“, rekla je 16. prosinca.

I sama se u nedjelju osvrnula na kampanju.

"Nikada nisam učinila ništa što bi naštetilo Hrvatskoj i hrvatskom narodu“, rekla je.

Ministar vanjskih poslova hvali njena postignuća.

"Ima se čime ponositi u ovih pet godina. Uspostavila je jako dobru komunikaciju u međunarodnom svijetu što možda ovdje nije bilo dovoljno istaknuto, povezivala Hrvatsku s drugim državama, prepoznata je, prepoznatljiva je", misli Gordan Grlić Radman.

U pobjedu je uvjeren ministar branitelja Tomo Medved.

"Uvjeren sam da će svi glasači prepoznati upravo tu ozbiljnost, odgovornost i program koji ima gđa Grabar Kitarović", smatra Medved.

Kolinda Grabar-Kitarović će idućih nekoliko dana odmarati, a nakon Božića u krugu obitelji kreće u kampanju.



