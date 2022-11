Bliže nam se blagdani, vrijeme darivanja naših najdražih, ali i vrijeme kada imamo dobar razlog i sebi pokloniti nešto lijepo.

Iskoristite A1 Black Friday ponudu i ostvarite popuste do 50% na veliki izbor fiksnih i mobilnih uređaja, gadgeta i prepaid kompleta u A1 ponudi. Promocija kreće od ponedjeljka 21. studenoga u 11 sati i traje do ponedjeljka 28. studenoga do ponoći ili do isteka zaliha.



Bliže nam se blagdani, vrijeme darivanja naših najdražih, ali i vrijeme kada imamo dobar razlog i sebi pokloniti nešto lijepo. Kako bismo vam olakšali odabir uređaja s kojim ćete se počastiti ove godine, A1 Hrvatska je osigurao odlične Black Friday popuste na sve kategorije elektroničkih uređaja i gadgeta.

PR (Foto: PR)



Tijekom trajanja ove akcije možete ostvariti popuste na kupovinu Samsung, Zoot iPhone, Honor i drugih smartphone uređaja, slušalica, laptopa, pametnih satova i mnogobrojnih drugih korisnih gadgeta. U ponudi je čak 36 cool gadgeta, uključujući i MyKi watch u prepaid kompletu.



Black Friday popusti na ove uređaje mogu se kombinirati i s trenutno aktivnom promocijom za korisnike koji su povezali svoje mobilne i fiksne usluge u MOZAIK pogodnosti – tako uz standardnu uštedu do 120 kuna tijekom promotivnog razdoblja korisnici dobivaju i 500 kuna na poklon kartici.



Ponuda je dostupna samo putem A1 weba pa možete kupovati iz udobnosti svojeg kućnog naslonjača, platiti možete pouzećem ili karticom, a dostava je besplatna za sve narudžbe. Požurite i osigurajte željene uređaje na vrijeme!



Posjetite A1 Hrvatska webshop i provjerite cjelokupnu ponudu te naručite uređaje u samo nekoliko klikova ili dogovorite svoju ponudu s agentima u A1 virtualnom shopu.