Održana prva ikada Spartan utrka u Hrvatskoj

Spartan, najpoznatiji svjetski brand utrka s preprekama, po prvi je put stigao u Hrvatsku. Svjetska slava Spartana, vodeće kompanije u kategoriji Extreme Wellness-a, temelji se na više od 450 utrka godišnje u 37 zemalja diljem svijeta. Hrvatska se ponosno pridružila popisu domaćina, a čast da ugosti Spartance od 15. do 16. srpnja i doživi ovo jedinstveno sportsko iskustvo pripalo je gradu Sveta Nedelja.

Izazovna priroda Spartan Race Croatia Santa Domenica Trifecta Weekend utrke u kombinaciji s prirodnim ljepotama Svete Nedelje stvorila je nezaboravno iskustvo za sve natjecatelje. Smještena samo 30 minuta vožnje od glavnog grada Hrvatske, Sveta Nedelja nudi rajski ambijent za ljubitelje aktivnosti na otvorenom, uključujući planinarenje, biciklizam i opuštene šetnje, a Spartan utrka je tome donijela novu i jedinstvenu dinamiku.

Sportski entuzijasti iz cijeloga svijeta spremno su, nakon utrka na 6 različitih kontinenata, osvojili i Svetu Nedelju, neovisno o preprekama koje su ih zatekle na strateški postavljenoj stazi. Svaki korak duž Spartan Race Santa Domenica Trifecta Weekend staze bio je dokaz neukrotivog ljudskog duha. Natjecatelji su se suočili s nizom izazova, zahtijevajući snagu, okretnost i nepokolebljivu odlučnost. Od penjanja po užima, prolaska ispod bodljikave žice, penjanja po vrtoglavim mrežama, bacanja koplja, pa sve do trijumfalnog skoka preko vatre, sudionici su mobilizirali svoje unutarnje ratnike kako bi nadvladali svaku prepreku.

No, utrka nije samo bila fizički izazovna. Visoke temperature stvorile su dodatnu prepreku za sudionike. Među izvanrednim natjecateljima bili su pojedinci čije su priče inspirirale i proslavile trijumf ljudskog duha usprkos svim preprekama. Bojan Grbić, osvajač Europskog prvenstva u Age Group kategoriji 2022. i Svjetskog prvenstva u Age Group kategoriji 2018., pokazao je ne samo svoj nepokolebljivi duh, već i svoju neumoljivu potragu za izvrsnošću. Nadalje, Erika Scialla iz Italije i Jakub Kolar iz Češke, poznata imena u Spartan zajednici, pokazali su zadivljujući natjecateljski duh te stali na postolja pobjednika Beast Elite kategorije. No, kao simbol inspiracije ističemo Tonija Bošnjakovića, koji je svladao stazu utrke s dvije proteze na nogama, nadmašujući granice mogućeg i oduševljavajući sve koji su svjedočili njegovoj izvanrednoj odlučnosti.

Na prvom izdanju Spartan Race Santa Domenica Trifecta Weekend-a sudjelovalo je više od 1.500 natjecatelja iz različitih zemalja. Ovo međunarodno okupljanje prikazalo je raznolikost i globalnu privlačnost Spartan utrke, okupljajući natjecatelje iz Hrvatske, Austrije, Slovačke, Portugala, Turske, Italije, Mađarske, Izraela, Francuske, Kanade, SAD-a, Srbije, Belgije, Njemačke, Poljske, Kine i Rumunjske koji su iskušavali svoje granice. Uz natjecatelje, 3.000 ljudi popratilo je događaj u Svetoj Nedelji.

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec sudjelovao je u ultimativnom izazovu svladavanja sve tri utrke u jednom vikendu. Unazad godinu i pol sudjelovao je na dosta Spartan utrka i izdvojio je svoju prvu kao najdražu jer je to bio početak ove priče, a onu u Mađarskoj kao najtežu jer u 22 km stave velik broj prepreka i zapreka. „Na tako zahtjevnim utrkama, uključujući i ovu našu svetonedeljsku od 21 km, spašava vas mentalna snaga, jer kada mislite da više ne možete jedio vas glava može spasiti da se borite i nastavite dalje s utrkom. Još jednom moram naglasiti kako mi je izuzetno drago da je upravo Sveta Nedelja bila domaćin prve hrvatske Spartan utrke jer je to velika turistička međunarodna promocija. Oni koji se nisu natjecali, mogli su doći uživati u atraktivnom sportu, druženju i gastronomiji što je organizirano za naše posjetitelje. Sretan sam što ovaj oblik sporta postaje sve popularniji, čemu svjedoči i tako velik broj natjecatelja“ naglasio je gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec. Zahvalio je svima u organizaciji od policije, vatrogasaca, hitne službe, HGSS-a, volonterima, građanima i organizatoru i svima ostalima bez kojih ova utrka ne bi uspjela.

Dok se sudionici prisjećaju doživljaja prve Spartan utrke u Hrvatskoj, uzbuđenje i ponos još uvijek odjekuju kroz prekrasne krajolike Svete Nedelje. Ovaj nezaboravan događaj ostavio je neizbrisiv trag na sudionicima, podsjećajući ih na snagu izdržljivosti, užitak avanture i radost u premašivanju vlastitih granica.

„Zahvaljujući partnerstvu između Spartan i HIGHLANDER brendova, uspješno smo doveli Spartan utrku po prvi puta u Hrvatsku. To označava još jedan odličan korak naprijed u cjelokupnoj suradnji sa Spartanom. Uz to, iznimno smo zahvalni gradu Svetoj Nedelji koji je prepoznao potencijal Spartan utrke na potpori bez zadrške, kao i velikoj pomoći u organizaciji događaja. Uz grad Svetu Nedelju, ovim se putem zahvaljujem i Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske te ostalim partnerima koji su podržali organizaciju događaja, ali i mnogobrojnim volonterima koju su radili na terenu usprkos temperaturama od 36 Celzijevih stupnjeva bez kojih organizacija ne bi bila moguća“ izjavio je HIGHLANDER CEO Jurica Barać.

Josip Pavić, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta istaknuo je kako je ovo odličan događaj, jer s ovoliko pristiglih gostiju potvrđuju su planovi za razvoj turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj. Rado su se odazvali suradnji kao partneri u sufinanciranju ovog događaja koji ima svijetlu budućnost zbog vrhunske organizacije.

Prvo je izdanje Spartan Race Santa Domenica Trifecta Weekend-a iza nas, a pripreme za iduće već su u punome jeku dok trkači nestrpljivo čekaju datume za iduću godinu i otvaranje registracija za ovaj jedinstveni spektakl koji promovira zdrav način života te pozitivno utječe na turizam kontinentalne Hrvatske i nadogradnju slike države diljem svijeta kao odlične sportske destinacije.