Objavljen je raspored Dana komunikacija! Sadržaji ovoga popularnog festivala prvi put u čak četiri dvorane

Neponovljiva atmosfera, dupkom pune dvorane, kvalitetne i aktualne teme, globalni lideri te punjenje kreativnih baterija u proljetnom ambijentu rovinjskoga hotela Lone među domaćim liderima iz svijeta tržišnih komunikacija – u punom su jeku pripreme za nove Dane komunikacija, koji će od 11. do 14. travnja u Rovinju okupiti brojnu zajednicu komunikatora. Objavljen je službeni raspored festivala, a sudionici će se i ove godine moći uključiti u cijeli niz zanimljivih diskusija o temama od velikog značaja za industriju.

PREMIJERNO: ČETVRTA FESTIVALSKA DVORANA

Tijekom tri festivalska dana Dani komunikacija ugostit će brojne predavače svjetskoga glasa tijekom dana, a večeri će biti posvećene dodjelama nagrada najboljima u industriji, a potom i slavljenju uspjeha. Uz glavnu dvoranu AAA, koja će biti središnje mjesto okupljanja DK zajednice od jutra do mraka, kao i dvoranu BEE te DK LLLounge, koji su mjesto najzanimljivijih rasprava, dijeljenja dojmova, prikupljanja znanja i tipično-netipičnoga preispitivanja komunikacijskoga svijeta – DK zajednica od ove se godine širi i na četvrtu dvoranu ŠŠŠumicu.

MILJENICI SVJETSKE INDUSTRIJE U ROVINJU

Podsjetimo, već je najavljen niz predavača izuzetnog postava tipično-netipičnih Dana komunikacija – sudionicima će se u Rovinju pridružiti svjetski poznati bihevioralni ekonomist, psiholog i znanstvenik koji se bavi ljudskim ponašanjem Dan Ariely; kreativni buntovnik iz Azije s više od tisuću priznanja za svoj rad Eugene Cheong; futuristica i stručnjakinja svjetskoga glasa koja znanošću dekonstruira stres i motivaciju Shivvy Jervis; vodeći komunikator Googleova AI Laba Deepmind, SpaceX-a i Facebooka Dex Hunter-Torricke; prva odvjetnica specijalizirana za regulacije i autorska prava videoigara koja će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverse Micaela Mantegna; neuroznanstvenik svjetskoga glasa i predvodnik nove generacije marketinških lidera Moran Cerf powered by Hrvatski Telekom; osnivač viralnih Facebook stranica UNILAD i LADbible i jedan od prvih koji su shvatili koliko društvene mreže mogu biti istinski utjecajne Alex Partridge; brend-strateg svjetske reputacije koji stvara jedinstvena iskustva brendova, predvodeći ih do njihovih poslovnih ciljeva Brian Collins; globalno nagrađivani govornik, autor i komunikacijski trener koji tvrtke, menadžere i lidere pretvara u majstore komunikacije Marnick Vandebroek; marketinška stručnjakinja specijalizirana za rast brendova te autorica bestsellera The Laws of Brand Storytelling Jessica Gioglio – te niz drugih velikih svjetskih imena industrije koja će ponuditi neprocjenjiva iskustva, zavidna znanja i vrhunske uvide.

NOVA OAZA DOMAĆIH KOMUNIKATORA

Uz znanja koja će ponuditi svjetski stručnjaci, Dani komunikacija posebno su posvećeni razmjeni stavova i postavljanju trendova u domaćim razmjerima. Ispod zelenih krošnji u očaravajućem umjetničkom ambijentu prizemlja hotela – nova dvorana ŠŠŠumica powered by Addiko Bank obuhvatit će stoga brojne aktualne teme u industriji i oko njih okupiti lidere ovih područja, kao i sve one koji imaju što za reći i naučiti. Ova festivalska lokacija otvorenoga je tipa te će sudionicima omogućiti praćenje u silent varijanti sa slušalicama za potpunu koncentraciju ili bez slušalica uz čašicu razgovora s kolegama, u opuštenoj DK maniri. Od kreativnosti i pažnje u digitalnom marketingu pa sve do regionalnih kreativnih postignuća, zakonodavnih okvira važnih za komunikatore i niza drugih tema, ŠŠŠumica će, baš kao i Dani komunikacija – nikad predvidivi i uvijek izvan okvira – ugostiti sve žedne znanja, bez obzira na to preferiraju li udobne foteljice ili barske stolce uz šank koji je u neposrednoj blizini.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

