Zaroni i aplikacije: Upoznajte ronioca Filipa sa zanimljivim poslom za koji nikada ne biste pogodili da ga radi

Filip Krivak otkrio je ronjenje kada je upoznao svoju sadašnju suprugu. Već je deset godina rekreativnih zarona iza njega. Ronjenje je isprobao na nagovor supruge, ali njega je potpuno obuzelo. Zaroni su za njega ulazak u neki drugi svijet.

"U ronjenju je poseban taj osjećaj bestežinskog stanja, tišina, čuješ samo vlastito disanje, vidiš ono što ne možeš vidjeti na površini od tog morskog života, nebitno jesu li to jastozi, nekakve ribe, koralji ili nekakvi minijaturni pužići različitih boja", priča nam Filip.

Rekreativni ronioci smiju zaroniti do 40 metara. I to je sasvim dovoljno da upoznaju čari podmorja. Filip najviše roni na Kvarneru, a ponekad i oko Brača, Visa i Korčule. Svakako, ističe, zaroni su čišći i ljepši u našem južnom moru. Isprobao je i ronjenje u Egiptu, koji je, kaže, s razlogom najpoželjnija destinacija u svijetu ronjenja.

"Meni je ronjenje zapravo najviše antistresna terapija, u smislu opuštanja od svakodnevnog stresa i svakodnevnog posla. Ronjenje nije baš bezazlen sport, dosta je opasan. Postoje pravila, postoje i situacije u kojima se svi mogu naći bez obzira na zdravlje ili opremu i na njih treba imati pravilnu reakciju. To su nekakve situacije u ronjenju koje se zapravo treniraju da bi se znalo u njima reagirati. Tako je nekako i na poslu, isto zna biti stresno i tu nalazim poveznicu između svoga hobija i posla".

Kad nije u ronilačkom odjelu, Filipa možete vidjeti na njegovu radnom mjestu u Addiko banci. Radi u odjelu digitalnih transformacija i koliko god digitalni poslovi mogu biti zanimljivi, nepredvidivi i bezgraničnih mogućnosti, znatno se razlikuju od njegova vodenog hobija.



Posao mu je implementacija novih digitalnih rješenja i digitalnih kanala za klijente. Jednostavnim rječnikom, sve što Filip radi u banci trebalo bi omogućiti korisnicima jednostavniji i brži put do prijave za kredit, brze i jednostavne obrade njihovih zahtjeva i omogućavanje automatizacije postupka do željenog rješenja.

Filip je diplomirani ekonomist kojeg je oduvijek zanimala tehnologija.

„Kao klinac samostalno sam slagao svoje kompjuterske konfiguracije. Taj afinitet snažno osjećam i danas, ali, iskreno, nikada nisam mislio da ću raditi u IT-u. Tu sam se pronašao tek kad sam, s vremenom, počeo razumijevati razvoj i značaj projektnih menadžera i poslovnih analitičara. I tu se sad osjećam doma“.

Jedna od vještina koju svakodnevno primjenjuje u poslu, a dobro ju je istrenirao roneći, jest ostati hladne glave. Zna da bez obzira na to što se dogodilo, uvijek postoji rješenje.

"U ronjenju doslovno treniraš kako riješiti pojedinu situaciju, a kada se na poslu dogodi trenutak povećanog stresa i pritiska s više strana, samo se treba mirno uhvatiti rješavanja zadataka po prioritetima."

„Mogu reći da, u mom slučaju, baš iskustva stečena ronjenjem danas znatno doprinose dobrim praksama timskog rada, koncentracije na posao i pažnje usmjerene na detalje“.

Rekreativno ronjenje, objašnjava, temeljeno je na tzv. budy sistemu, odnosno ronilac nikada ne roni sam nego uvijek u paru.

„Uvijek se možeš osloniti na partnera i on se uvijek može osloniti na tebe. Ako se duboko pod morem dogodi nekakav problem sa sustavom za disanje jednog ronioca on se uvijek može smireno priključiti na pomoćni regulator za disanje koji je dio obvezatne opreme drugog ronioca. Samo smireno i s puno povjerenja. U ovom sportu nema mjesta panici, nikada“, zaključuje Filip.

O tome kako je raditi u banci Filip nije nailazio na predrasude, jedino na neznanje. Najčešće ljudi koji ne znaju misle da se posao u banci svodi na to kolike su kamate na kredite, naknade za tekuće račune, a ne znaju, kaže, da postoji kompleksnost iza izrade cijelog bankarskog sustava koja je itekako zanimljiva. Zbog toga i Addiko banka u svoje redove privlači sve više one kandidate koji neće biti dio kalupa, već će svoje vještine i individualizam staviti na prvo mjesto. Tu se spajaju pouzdanost i inovativnost, i stvara okruženje u kojem su ljudi motivirani ostaviti svoj trag.

"U našoj banci se veoma osjeti ta neformalna kultura. Nije tipično bankarski da se mora dolaziti u odjelu i košulji. Svi smo manje-više u open spaceu, čak i uprava dijeli ured. Imamo bend koji pjeva i svira na našim događanjima i svi smo zapravo vrlo pristupačni, počevši od uprave pa sve do direktora odjela, ljudi u poslovnicama, i tako dalje. To je kultura netipičnih bankara i to je vrlo pozitivno. Ako moraš negdje s nekim popričati, zaista su ti sva vrata otvorena", govori nam Filip.

Ni figurativno ni doslovno Filip još nije sreo najveću prijetnju podmorja – morskog psa. Ali tog se susreta i ne pribojava. Kako za svaku poslovnu situaciju ima rješenje, tako bi i tijekom zarona u susretu s morskim psom postupio prirodno: "Ako ih mi ne diramo, neće ni oni nas."

