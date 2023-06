Naš mladi influencer progovorio o temi koja dijeli mišljenje: „Ovo je životni stil koji ne podržavam“

Kada mladi počinju pušiti, koji su točno razlozi, na koji način se skrivaju od roditelja, zašto ne žele prestati iako su svjesni mogućih neželjenih posljedica – sve su to pitanja na koje društvo želi odgovore, no do njih nije lako doći.

Jedan od ciljeva projekta Mission: Oxygen u kojem sudjeluje i mladi influencer Adrian Popović je prevencija uporabe duhana i duhanskih proizvoda kod djece u dobi od 10 do 14 godina i zagovaranje zdravih stilova života.

Prilikom nedavnog obilježavanja Svjetskog dana nepušenja održan je okrugli stol na temu pušenja u adolescenciji. Raspravljalo se i o tome kako spriječiti pušenje kod mladih te kako formirati zdrave navike kod djece.

“U Hrvatskoj se puno puši, a pušenje je prihvatljivo ponašanje”: Stručnjaci otkrivaju kako to spriječiti i formirati zdrave navike kod djece

Na okruglom stolu izneseni su i brojni otrežnjavajući podaci koje je prikupilo Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima i učenicama Hrvatske iz 2019. godine.

● 17% učenika koji svakodnevno puše cigarete počelo je pušiti u dobi od 13 godina i ranije

● 54 % učenika i učenica u Hrvatskoj barem jednom su probali cigarete

● 17% učenika i učenica konzumiralo je e-cigarete barem jednom u svom životu

Jedan od najvećih problema je i to što se na pušenje gleda kao na prihvatljivo društveno ponašanje, a da bi se postigli rezultati o prevenciji treba progovarati već u predškolskom uzrastu.

Društvene mreže kao platforma kojoj mladi vjeruju

Koliko se sadržaja kreira iz minute u minutu na različitim popularnim platformama za mlade, teško je očekivati da će sav taj sadržaj biti nadziran. Promocija i oglašavanje duhanskih proizvoda i sve popularnijih parilica je zabranjeno, ali mladi influenceri ne stavljaju svoje objave kao dio oglasa, nego kao dio njihovog životnog stila što ima još veći utjecaj na pratitelje.

Kao potpuna suprotnost takvim influencerima tu je Adrian Popović koji svoje platforme koristi kako bi svoju publiku nasmijao kroz različite životne situacije. U videu koji autorski potpisuje Marija Tadić, a produkcijski Nova Studio, Adrian razgovara s prolaznicima od kojih neki jesu pušači, a neki nisu. Od njih saznaje kada su počeli pušiti, jesu li i zašto prestali, zašto nisu prestali i ostale zanimljive odgovore na pitanja o kojima možete više čuti u videu.

