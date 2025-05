Oglas

Najnovija generacija električnih vozila – od BMW i4 Gran Coupéa do potpuno novog MINI Acemana – dostupna za razgledavanje u zagrebačkoj poslovnici

PR Foto: PR

Od 06. do 15. svibnja 2025. godine - u zagrebačkoj poslovnici Tomić & Co. na adresi Folnegovićeva 12, posjetitelji mogu razgledati novu generaciju potpuno električnih modela BMW i MINI, koji na jedinstven način spajaju suvremeni dizajn, vrhunske performanse i najnapredniju digitalnu tehnologiju. Ponuda uključuje vozila koja zadovoljavaju različite stilove i potrebe – od luksuznih limuzina i sportskih coupéa do urbanih crossovera i SAV-ova.