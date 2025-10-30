Međunarodno priznanje za inovaciju iz Leda

Na ovogodišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja proizvođača sladoleda (International Ice Cream Consortium – IICC) u Solunu, među renomiranim brendovima i u snažnoj konkurenciji, KING kornet jogurt šumsko voće osvojio je broncu u kategoriji „Najinovativniji sladoled“.

Priznanje iz Soluna potvrđuje poziciju tvrtke Ledo plus u oblikovanju ukusnih trenutaka kod potrošača, i postavljanju standarda kvalitete u industriji. IICC svake godine okuplja vodeće proizvođače sladoleda iz cijelog svijeta kako bi razmijenili iskustva, predstavili inovacije i nagradili najistaknutije proizvode.

KING kornet jogurt šumsko voće ističe se kremastim sladoledom okusa jogurta, bogatim preljevom od šumskog voća i hrskavim kornetom, stvarajući savršen balans između laganog, voćnog okusa i kremaste teksture – inovacija koja je prepoznata i nagrađena od strane stručne javnosti.

„Ova nagrada za nas ima posebno značenje jer dolazi s međunarodne konferencije koja okuplja najbolje u industriji. Kvaliteta od koje ne odstupamo i inovacije koje primjenjujemo prepoznate su i izvan granica Hrvatske“, izjavio je Petar Bermanec, country manager za Ledo plus u Hrvatskoj.

King je brend koji iz godine u godinu potvrđuje svoju poziciju predvodnika inovacija, trendova i sinonima za kvalitetan sladoled u regiji. Potrošači ga prepoznaju po vrhunskoj kvaliteti, jedinstvenim kombinacijama okusa i stalnim novitetima koji pomiču granice u kategoriji sladoleda.

„Posebno sam ponosan na naše zaposlenike – ovo je rezultat njihove stručnosti, predanosti i zajedničkog rada. Nastavit ćemo ulagati u razvoj proizvoda i procese kako bismo održali povjerenje potrošača i opravdali reputaciju koju Ledo uživa na domaćem i međunarodnom tržištu“, dodao je Bermanec.

Ova nagrada predstavlja deseto međunarodno priznanje za King sladolede, potvrđujući njegovu dosljednost u kvaliteti, inovativnosti i relevantnosti na tržištu. Podsjetimo, prošle godine King Supreme osvojio je prvo mjesto u kategoriji „Najbolji sladoled“, dok je King Obsession in Layers zauzeo drugo mjesto za inovaciju.

O Ledo Plus

Ledo je najveći domaći proizvođač sladoleda te najveći distributer smrznute hrane, stoga ne čudi što su Ledovi proizvodi prisutni u gotovo svakom domaćinstvu.

Naš tim čini više od 1.000 predanih profesionalaca koji svaki dan osiguravaju da potrošači mogu uživati u najboljim sladoledima i smrznutoj hrani najviše moguće kvalitete.

Širok asortiman Ledovih proizvoda – sladoled, smrznuto voće i povrće, smrznuta riba, tijesta, gotova jela i meso kontinuirano se nadopunjuju novim inovativnim proizvodima koji odgovaraju visokim zahtjevima Ledovih potrošača. Prepoznatljiv, uvijek omiljen i vrlo popularan, Ledo osvaja svojom izvrsnom ponudom, vrhunskom kvalitetom i modernim izgledom.

Ledo je od 2021. dio najveće europske kompanije za smrznutu hranu, Nomad Foodsa.

Sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nomad Foods posluje i proizvodi na 22 ključna tržišta diljem kontinenta i neprikosnoveni je igrač broj 1 u smrznutim proizvodima u Europi. Za Ledo plus biti dio Nomad Foodsa nastavak je tradicije liderstva duge već više od 65 godina.

Ledo plus danas je dio Adriatic klastera u Nomad Foodsu. Adriatic klaster čine Ledo plus u Hrvatskoj, Frikom u Srbiji, Ledo u Bosni i Hercegovini te Ledo Mađarska, Ledo Slovenija, Ledo Crna Gora, Ledo Shpk na Kosovu i Frikom u Makedoniji.