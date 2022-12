Učinkovite mjere ranog otkrivanja, praćenja, liječenja i sprječavanja komplikacija šećerne bolesti izravno utječu na poboljšanje kvalitete života i smanjenja smrtnosti.

Šećerna bolest se s pravom naziva globalnom epidemijom, jer broj oboljelih osoba u svijetu raste na razine koje su bile nezamislive prije samo nekoliko desetljeća. Trend porasta broja oboljelih uzrokovan je promjenama u načinu života vezanih uz tjelesnu neaktivnost, odnosno sjedilački način života, unosom

visokokalorične, industrijski obrađene hrane što dovodi do porasta broja osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i debljinom te kao posljedicu ima veću pojavnost šećerne bolesti.



Učinkovite mjere ranog otkrivanja, praćenja, liječenja i sprječavanja komplikacija šećerne bolesti izravno utječu na poboljšanje kvalitete života i smanjenja smrtnosti.



U svijetu od šećerne bolesti trenutno boluje 415 milijuna ljudi, a predviđa se da će do 2040. godine taj

broj porasti na čak 642 milijuna. Prema registru CroDiab, u Hrvatskoj je 2020. godine zabilježeno 310 212 osoba sa šećernom bolešću, a pretpostavlja se da dodatnih preko 40 % slučajeva nije niti dijagnosticirano.

Medilab One je jedna od vodećih tvrtki koja zastupa visokokvalitetne svjetski prisutne brendove medicinskih proizvoda za šećernu bolest već preko 30 godina. Sa snažnom reputacijom izgrađenom na kvaliteti, pouzdanosti, inovativnosti te podršci zdravstvenom sustavu, Medilab One nastoji omogućiti cjelovita rješenja i poboljšati kvalitetu života ljudi, ulažući napore da korisnike svojih proizvoda podrži u pronalasku ravnoteže u svakodnevnom suživotu s kroničnom bolešću.

“Svjesni da briga o zdravlju zahtijeva mjeru i uravnoteženost koje ponekad nije jednostavno postići, naše je nastojanje podržati u tome osobe sa šećernom bolešću koliko je u našoj mogućnosti. Stoga smo povodom prvog Hrvatskog dana šećerne bolesti 14. 05. 2022. pokrenuli veliku kampanju pod nazivom “Dobar Tim” i odlučili omogućiti svim osobama sa šećernom bolešću da se proaktivno osvrnu na svoje zdravlje, postignu što bolju regulaciju bolesti i dalje pozitivno gledaju u budućnost“, izjavila je direktorica Martiana Džepina.



Kampanja Dobar Tim prvenstveno je motivacijska kampanja za osobe sa šećernom bolešću, ali i za njihove obitelji, jer samo uz uzajamnu podršku svih članova obitelji osobe sa šećernom bolešću mogu postići sretan i skladan život.



Kroz kampanju smo također stavili naglasak na destigmatizaciju šećerne bolesti i podizanje svijesti o ovoj globalnoj pandemiji. Danas još uvijek imamo situacije da se ljudi srame govoriti o ovoj bolesti kako ne bi bili izolirani od društva.



U kampanji smo iskoristili gotovo sve moderne kanale informiranja opće populacije kako bi se glas o podizanju svijesti o dijabetesu čuo što dalje.



Reklamama na radiju, člancima na najčitanijim web portalima objavljivali smo sve teme iz područja

dijabetesa. U suradnji sa hrvatskim stručnjacima, dijabetolozima i endokrinolozima objavili smo

edukativne članke iz područja uravnotežene prehrane, savjete o ranom otkrivanju šećerne bolesti, samokontroli i o debljini.

Dugogodišnja suradnja sa liječnicima iz Centara za dijabetes, sestrama edukatorima i farmaceutima u RH dodatno je bio vjetar u leđa ove kampanje jer su i oni prepoznali motivacijski karakter kampanje.



Našom cjelogodišnjom edukativnom platformom GLUKOFON omogućili smo edukaciju osoba sa

šećernom bolešću omogućivši im da od vodećih stručnjaka specijalista dijabetologa i sestara edukatora besplatno dobiju odgovore na svoja pitanja o šećernoj bolesti svaki radni dan u tjednu od 17 do 18 h.



U ovoj smo kampanji za sve osobe osigurali besplatne aparate za mjerenje glukoze u krvi CONTOUR®NEXT, s najmodernijom tehnologijom, kako bi što lakše interpretirali svoje rezultate samokontrole i što jednostavnije se priključili u nagradnu igru.

PR (Foto: PR)



CONTOUR®NEXT je idealan za svaku osobu koja želi pouzdano i jednostavno rješenje za mjerenje glukoze u krvi. Pripadnik je nove generacije glukometara koji nude moderne značajke:



• Svjetlosni indikator raspona ciljnih vrijednosti (SmartLIGHT®) daje trenutnu povratnu informaciju o očitanjima glukoze i olakšava razumijevanje i ispravnu reakciju na izmjerenu vrijednost.



• Nadopuna senzora (uzimanje uzorka Second-Chance®) omogućena je čitavih 60 sekundi od trenutka prepoznavanja premalog uzorka krvi, uz odbrojavanje koje je vidljivo na zaslonu. Na taj se način olakšava iskorištavanje svakog test senzora.



• Dodatna mogućnost ovog glukometra jest i povezivanje s besplatnom aplikacijom za mobilne uređaje CONTOUR DIABETES koja može pojačati podršku u regulaciji šećerne bolesti.

Kampanju smo završili obilježavanjem Svjetskog dana šećerne bolesti 14.11.2022. i time nastojali podići svijest i pomoći u pronalasku one mjere koja je potrebna za miran i siguran život osoba oboljelih sa šećernom bolesti.



Za svaku osobu koja boluje od šećerne bolesti glavna nagrada je sigurno dobra samokontrola, no

nagrade su prvenstveno bile osmišljene za cijeli tim, odnosno obitelj, gdje smo također htjeli ukazati na snagu podrške u svim životnim izazovima.



1. nagradu, dvodnevni obiteljski odmor u Nassfeldu, u Austriji što uključuje smještaj za četiri osobe u hotelu sa 4*osvojio je Marinko Zubac



2. nagradu, opuštajući odmor u Svetom Martinu na Muri vikend paket za četiri osobe osvojio je

Zvonimir Galić



3. nagradu, opuštajući odmor u Svetom Martinu na Muri vikend paket za dvije osobe osvojila je Zorica Šuica



Čestitamo sretnim dobitnicima, a ujedno zahvaljujemo i svim sudionicima nagradne igre koji su prepoznali životni karakter ove kampanje.



S obzirom na to da smo ovom kampanjom nastojali podići svijest i pomoći u pronalasku one mjere koja je potrebna za miran i siguran život osoba sa šećernom bolešću, ova kampanja za nas i nema svoj završe- tak. Ona je ujedno i misija tvrtke Medilab One od njenog samog osnutka.

Našu marketinšku kampanju „Dobar tim“ predstavili smo i u sklopu međunarodne konferencije o komunikaciji u medicini pod nazivom “Čovjek je čovjeku lijek” na kojoj je sudjelovala i sama direktorica tvrtke Martiana Džepina, a svoje dojmove o konferenciji podijelila je putem svog LinkedIn profila.

„Svjesni smo da je pažljiva komunikacija prema bolesniku jednako važna kao i odabir lijeka ili terapeutskog postupka. Zaključak konferencije je da uspjesi liječenja oboljelih uvelike ovise o motivaciji i podršci okoline te da su potrebni ustrajni mali koraci za postizanje dugoročnih uspjeha.“