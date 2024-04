Ledo donirao 20.000 eura udruzi Ljubav na djelu

Ledo plus, najveći domaći proizvođač sladoleda i zamrznute hrane, danas je udruzi Ljubav na djelu, koja se bavi pružanjem podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim roditeljima, uručio donaciju u iznosu od 20.000 eura. Riječ je o iznosu prikupljenom u kampanji koja je trajala od 1. do 31. ožujka 2024. i kojoj se kupnjom odabranih Ledovih proizvoda zamrznute hrane pridružio i velik broj građana.

Ček na 20.000 eura udruzi Ljubav na djelu uručila je uime tvrtke Ledo plus brend menadžerica Ivana Miličić. ʺLedo plus kao lider u proizvodnji zamrznute hrane i sladoleda, osim svoje primarne odgovornosti prema potrošačima, prepoznaje i svoju ulogu u društvu. Svjesni smo koliko je važno doprinositi dobrobiti zajednice u kojoj djelujemo, stoga smo s ponosom podržali udrugu koja pruža podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti, kao i njihovim obiteljima. Vjerujemo da će ova gesta olakšati njezin rad. Posebno zahvaljujemo svim našim potrošačima koji su kupnjom Ledovih proizvoda podržali našu inicijativu i dali doprinos ostvarenju ovoga ciljaʺ, poručila je tom prilikom Ivana Miličić.

Udruga Ljubav na djelu osnovana je 2008. godine s ciljem poboljšanja uvjeta liječenja djece u sklopu Klinike za dječje bolesti Zagreb. Prema posljednjim objavljenim podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj je u 2021. godini dijagnoza maligne bolesti postavljena kod 115 djece.

ʺŽelimo zahvaliti Ledu kao inicijatoru, ali i svakome tko je kupnjom proizvoda podržao prikupljanje ovog iznosa. Od početka djelovanja udruga Ljubav na djelu pomogla je više od 800 obitelji. Svake godine imamo oko 60 novih korisnika uz one iz prijašnjih godina jer liječenje nerijetko traje i dulje od dvije godine. Uz pružanje podrške tijekom i nakon teških liječenja, radimo na podizanju kvalitete života djece oboljele od malignih bolesti i njihovih obitelji putem brojnih aktivnosti i događaja. Donacija koju smo primili od Leda omogućit će nam daljnji razvoj i pružanje podrške onima kojima je najpotrebnijaʺ, poručila je Vedrana Babić, tajnica udruge Ljubav na djelu.

Udruga Ljubav na djelu razvila je i provela brojne programe, od kojih se ističe program savjetovališta i psihosocijalne podrške maligno i kronično oboljeloj djeci te njihovim obiteljima, u sklopu kojega udruga pruža podršku u realizaciji ostvarivanja prava pacijenta za vrijeme liječenja. Osim toga, udruga provodi i druge oblike pomoći kao što su kupovina lijekova koji nisu na listi HZZO-a i pružanje smještaja roditeljima čija su djeca na liječenju u Zagrebu, a ne žive ovdje, te će donacije poput ovih svakako doprinijeti njezinu daljnjem radu.

Ledo plus najveći je domaći proizvođač sladoleda i zamrznute hrane, koji zapošljava više od 1000 stručnjaka. U rujnu 2021. Ledo plus postao je dio Nomad Foodsa, najveće europske kompanije za zamrznutu hranu. Zamrznuti proizvodi Leda plus inovativni su i praktični te svojim nutritivnim vrijednostima pridonose zdravom načinu života.