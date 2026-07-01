Koliki TV vam zaista treba?

Kupnja novog televizora danas je jednostavnija nego ikad, no jedno pitanje i dalje muči većinu kupaca: koju veličinu odabrati? Je li 55 inča dovoljno, ili je vrijeme za 65, 75 ili čak 100 inča? Hisense, jedan od vodećih svjetskih proizvođača televizora i ponosni službeni sponzor FIFA World Cup 2026™, donosi jednostavan vodič koji će pomoći svakom korisniku pronaći televizor koji najbolje odgovara njegovom prostoru i navikama gledanja.

Za razliku od uvriježenog mišljenja da veličina dnevnog boravka određuje veličinu televizora, stručnjaci ističu kako je udaljenost gledanja daleko važniji faktor. Moderni 4K UHD televizori omogućuju sjedenje bliže ekranu bez primjetnih piksela, što znači da većina korisnika može bez bojazni odabrati veći ekran nego što su prvotno planirali. Upravo zato najčešća pogreška nije kupnja prevelikog, nego – premalog televizora.

Pr (Foto: PR)

Odaberite veličinu prema svom načinu gledanja

Ako televizor koristite prvenstveno za svakodnevno gledanje vijesti i zabavnih emisija, nešto manji ekran pružit će ugodno i opušteno iskustvo. No ljubitelji filmova, sportskih prijenosa i videoigara najviše će uživati na većim dijagonalama koje stvaraju pravi kino doživljaj u vlastitom domu.

Primjerice:

• 2 metra udaljenosti – preporučuje se TV od 55 do 65 inča

• 2,5 metra – idealan izbor je 65 do 82 inča

• 3 metra i više – savršeni su modeli od 75, 85 ili čak preko 100 inča.

Veći ekran znači veći užitak

Sve više korisnika odlučuje se za televizore velikih dijagonala jer oni pružaju znatno impresivnije iskustvo gledanja. Posebno tijekom sportskih događaja svaki detalj postaje vidljiviji, a osjećaj prisutnosti na stadionu ili u kinu još izraženiji.

Hisense upravo zato nudi širok izbor televizora – od kompaktnih modela za manje prostore pa sve do impresivnih Mini LED i RGB MiniLED televizora te Laser TV rješenja za potpuno kino iskustvo kod kuće. Prilikom odabira preporučuje se obratiti pažnju i na visinu postavljanja televizora, osvjetljenje prostorije te mogućnost pojave refleksija, koji mogu značajno utjecati na kvalitetu gledanja.

Pr (Foto: PR)

FIFA World Cup 2026™ uz Hisense

Kao ponosni službeni sponzor FIFA World Cup 2026™, Hisense nastavlja povezivati vrhunsku tehnologiju s najvećim sportskim događajima na svijetu. Svjetsko prvenstvo idealna je prilika za uživanje u nogometu na velikom ekranu, a pravi odabir veličine televizora može značajno unaprijediti svaki trenutak gledanja – bilo da navijate s obitelji ili organizirate veliko društvo prijatelja.

Bez obzira tražite li televizor za svakodnevno gledanje ili želite stvoriti pravi kućni kino i sportski centar, Hisense nudi rješenja koja će svaki kadar učiniti još dojmljivijim.

Jer kada jednom doživite utakmicu na velikom ekranu, teško se vraćate na manje.

Želite svoj novi televizor učiniti još boljom kupnjom? Hisense je pripremio promociju "Kad slika nadmaši očekivanja", u kojoj uz kupnju odabranih Hisense RGB MiniLED televizora kupci na poklon dobivaju Hisense Party Rocket 160 zvučnik. Promocija traje do 31. srpnja 2026. ili do isteka zaliha, a dovoljno je registrirati kupnju putem službene Hisense stranice kako bi ostvarili pravo na poklon.