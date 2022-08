Jedna od najcjenjenijih instrukotrica joge Sandara Petra Pintarić održala je jutarnji trening joge u Falkensteiner Resortu Punta Skala. Sportsko – edukativni projekt Aktivna Hrvatska time podsjeća na važnost redovne tjelesne aktivnosti i u ljetnim mjesecima.

“Vježbači su se upoznali s jogom kao drevnom disciplinom koja je priznata u ljudskom društvu tisućama godina. Joga je potvrđena metoda postizanja raznih vrsta psihofizičkih stanja. Praksa joge koju smo radili u Petrečanima je cjelovita, a uključivala je rad s dahom, tijelom i umom!” – otkriva Sandra Petra Pintarić.

Projekt Aktivna Hrvatska se održava pod pokroviteljstvom Predsjednika RH Zorana Milanovića, a uz podršku Ministarstva turizma i sporta te Hrvatskog olimpijskog odbora. Generalni partner projekta je HEP.

Trening je započet s osvještavanjem procesa disanja te izvođenjem tradicionalnih tehnika disanja pranayama. Vježbačima je pokazano nekoliko jednostavnih i moćnih tehnika koje nam pomažu u pročišćenju raznih fizičkih i mentalnih toksina te u osnaživanju cijelog imunosustava.

Trening je održan u Falkensteiner Resortu Punta Skala koji je prepoznatljiv premium samoodrživi 'zeleni resort' u blizini Zadra. Smješten je na prekrasnom, ekskluzivnom poluotoku, s tri strane okružen morem te ga odlikuje prekrasan pogled na Jadransko more, ali i impozantnu planinu Velebit. U ovom 'Premium Active Leisure' resortu svoje idealno mjesto za odmor naročito pronalaze ljubitelji aktivnog života. Falkensteiner Resort Punta Skala do sad je bio iznimno cijenjen zbog svojih brojnih sportskih sadržaja poput sportskih terena, Fitness and Health Cluba u Foris Clubu te brojnim sportskim akademijama I događađanjima koje tijekom godine organizira za svoje goste.

PR (Foto: PR)

PIK Vrbovec darovao je vježbačima šilteve koji štite od sunca. Rajska rajčice koji su sočni i slatki plodovi te odličan izbor za sve koji se brinu o svom zdravlju, koji su aktivni i bave se sportom. Rajčica je bogata natrijem, kalcijem, kalijem, magnezijem, vitaminima B, C i A te ima visoki udio likopena – antioksidanta važnog za naše tijelo. Ukusne zdrave obroke nakon treninga je pripremio Nutribullet. Polaznici su se imali prilike osvježiti obrocima koji su svježe i jednostavno pripremljeni.



Podravka je darovala EVA – riblje proizvode pripremljene po tradicionalnim recepturama, vrhunske kvalitete i nutritivno bogatog sastava. AllergoSan poklanja Omni Biotic jer zdravlje počinje u crijevima, tu su i Jana i Mg Mivela za osvježenje. Ewopharma poklanja PERSKINDOL proizvode koji uz pomoć mentola i pažljivo odabrane kombinacije eteričnih ulja koji ublažavaju bolove u mišićima i zglobovima. Herbalife Nutrition zamjenske obroke, dodatke prehrani i proizvode za sportsku prehranu. Partneri projekta su INA – čista snaga, Janaf – jer energija povezuje, GRAWE osiguranje, Mentalni trening, Definicija Hrane. Partneri projekta su Falkenstiner Resort Punta Skala, Plava Laguna te hoteli Valamar u Dubrovniku.



Aktivna Hrvatska nastavlja se u Daruvaru, treningom na stadionu Sokol u subotu, 27. kolovoza, zatim treninzima u Osijeku, 10. rujna i Zagrebu 24. rujna na platou Gradec u sklopu Europskog tjedna sporta. Za treninge se možete prijaviti na www.aktivnahrvatska.hr