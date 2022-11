Ograničena količina BMW modela dostupna je odmah uz posebne cijene, atraktivno financiranje i BSI paket u trajanju od 5 godina

Svaki kraj godine donosi puno iznenađenja i odličnih prilika, pa je tako i Tomić & Co. pripremio odličnu ponudu za sve ljubitelje BMW automobila. Sve do 31. prosinca BMW lagerski modeli serije 1, 2, 3, 5, X1, X2, X3, X4, X5 i X6 dostupni su odmah i po još povoljnijim cijenama u svim Tomić & Co. poslovnicama. Bogati paketi opreme, atraktivni uvjeti financiranja i značajna ušteda samo su neki od uvjeta koji vrijede u ovoj odličnoj promotivnoj ponudi za kraj godine. U ponudi je ograničen broj vrhunskih BMW automobila, a za koji god model da se odlučite, nećete pogriješiti jer je riječ o jedinstvenoj prilici za kupnju koja se ne propušta.

PR (Foto: PR)



Iz ponude vozila dostupnih odmah, izdvajaju se atraktivni modeli bavarske obitelji X koji su sve popularniji u zimskim uvjetima. Najviše se ističe atraktivni i novi BMW X1 sDrive18i po promotivnoj cijeni od 372.050,89 kuna. Serija X koju karakteriziraju odvažni dizajn i inovativnost, u ovoj posebnoj ponudi prisutna je i s modelima BMW X2, X3, X4, X5 i X6, a uz kupnju svih automobila uključen je i BMW Service Inclusive servisni paket u trajanju od pet godina, odnosno za prijeđenih 100.000 kilometara.

Sportski i elegantan BMW 218i Gran Coupé opremljen je fantastičnim Streptronic automatskim mjenjačem, a dostupan je po cijeni od 287.073,34 kuna.



Od najprodavanijeg modela BMW serije 3 izdvajamo modele 320d i 318d koji dolazi s M sportskim paketom uz uštedu od 51.350,63 kuna. Bogata oprema modela BMW serije 3 donosi brojne inovativne tehnologije koje omogućuju ugodnu komunikaciju između vozača i vozila i to s BMW Curved Display-om koji pruža potpuni pregled svih važnih informacija. Neograničena povezivost kroz integraciju pametnog telefona omogućit će vam planiranje rute na svom pametnom telefonu te intuitivno upravljanje pomoću glasovnih naredbi. U BMW seriji 3 je dostupan i pomoćnik za vožnju unatrag koji pamti pokrete upravljača u zadnjih 50 prijeđenih metara, a pritiskom na tipku, vozilo se automatski vraća istim putem i točno na prethodno prijeđenu rutu. Iz ostale ponude izdvaja se M Sport model serije 2 – BMW 218i Active Tourer te model iz serije 5 – BMW 520d.

PR (Foto: PR)

Iskoristite ovu izvrsnu priliku za kupnju BMW modela s lagera i posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli.

BMW SERVICE INCLUSIVE: BEZ DODATNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA.

Tijekom 5 godina ili za prijeđenih 100.000 kilometara, ovisno što prije nastupi, ne morate brinuti o dodatnim troškovima za unaprijed definirane usluge, održavanje ili trošenje komponenti. Zahvaljujući BSI opciji, sve usluge koje se nalaze u odgovarajućem paketu na raspolaganju su i u svim BMW-ovim prodajnim zastupništvima kao i kod ovlaštenih BMW servisnih partnera diljem svijeta. S BSI paketom imate pravo na sve usluge uključene u odgovarajuću opciju bez obzira koliko često ih trebate tijekom dogovorenog razdoblja ili kilometraže. Uslugom se počinjete koristiti kada inteligentni sustav održavanja u BMW-u (Condition Based Service) označi zahtjev za servisom. U paket su uključeni i svi potrebni originalni dijelovi tvrtke BMW, kao i originalno motorno ulje.

36 MJESECI OSIGURANJA NA BMW GUME.

Svi originalni BMW kompleti kotača s oznakom zvjezdice koje kupite od BMW servisnog partnera podliježu besplatnom BMW osiguranju guma. Vrijedi 36 mjeseci od datuma kupnje i nudi optimalnu zaštitu uz do 100% nadoknade troškova. BMW osiguranje guma pruža sveobuhvatnu zaštitu od: oštećenja uzrokovana šiljastim predmetima poput čavala ili komada stakla, štete nastale udarom u rubnik, vandalizma ili primjerice krađe. Uz BMW osiguranje guma do 100% troškova vezanih uz gume (izuzev montaže) bit će vam nadoknađeno u slučaju oštećenja. Detaljnije: za prvu godinu 100%, drugu godinu 75% te za treću godinu 50%.