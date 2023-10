Izvrsna prilika i poziv hrvatskim Start up-ovima na konferenciju ChalLEANge

Posebna Star Up dvorana konferencije namijenjena je za panele i pitchanje ideja tijekom trajanja konferencije. Start-up timovi iz različitih industrija bit će odabrani da prezentiraju svoje inovativne projekte pred publikom i predstave se tržištu, a oni svoje prijave mogu slati do 1. studenog putem službene web stranice.

Članovi ocjenjivačkog žirija su: bivši mentor Mate Rimca - Ivan Vlainić, Ozren Tabaković iz Rimac Technology, Domagoj Oreb iz Feelsgood Capital, Kristian Asani iz Silicon Gardens, Stevica Kuharski iz Fil Rouge Capital, Vedran Blagus iz South Central Ventures te Lovro Stipanović iz Elpromisa.

PR (Foto: PR)

U Start Up dvorani izlagat će se i razgovarati o pokretanju i upravljanju Start Up projektima, tehnološkim inovacijama i trendovima u Start Up industriji, umreženju i povezivanju s poduzetnicima i investitorima te predstavljanju ideja i inovacija te rangiranju. Posebno zanimljive i inspirativne bit će uspješne priče mladih poduzetnika.

PR (Foto: PR)

Konferencija ChalLEANge ponudit će rješenja i iskustva provedenih projekata koja će mnogima itekako unaprijediti poslovanje i staviti ih uz bok vodećima. Više od 500 sudionika slušat će 50 govornika u CineStar dvoranama Z Centra na panelima koji su podijeljeni u 5 tema. Ovo je ujedno i 13. izdanje GALP konferencije.

Više informacija o samoj konferenciji može se pronaći na službenoj web stranici www.culmena.hr/galp, dok se ulaznice mogu kupiti u sustavu Entrio.hr.

PR (Foto: PR)