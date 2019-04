Vodstvo Živog zida u četvrtak je zatražilo proglašenje isključivog gospodarskog pojas na Jadranskom moru, ističući da Hrvatska ima pravo taj pojas proglasiti na prostoru oko 24.000 četvornih kilometra.

"Mi se zalažemo za proglašenje Isključivog gospodarskog pojasa na koji po međunarodnom pravu imamo pravo na 24.000 kilometra četvornih, koliko imamo od naše granice teritorijalnog mora do crte sredine Jadranskog mora", izjavio je predsjednik Živog zida Ivan Velibor Sinčić na konferenciji za novinare u Splitu, organiziranoj u sklopu kampanje za predstojeće europske izbore.

Zbog neproglašenja pojasa RH godišnje gubi 279 milijuna eura

Uvjeren je da Hrvatska zbog neproglašenja isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu godišnje gubi do 279 milijuna eura, ili u protuvrijednosti gubi se godišnje gotovo koliko košta gradnja Pelješkog mosta.

"Jadran je u sve težem stanju jer su mnoge vrste riba ugrožene i izlovljene. Imamo podatak da oko 5.000 kornjača godišnje strada zbog nedostatka kontrole. Imamo ogromnih problema s mikroplastikom i smećem u moru i pod morem.Sve bi to bilo puno bolje da smo proglasili Isključivi gospodarski pojas", poručio je Sinčić.

Podsjetio je da je Hrvatska 2003. proglasila Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas (ZERP) na Jadranu, ali se on nikad nije primjenjivao, pa je hrvatska riba postala plijen za koji se bore velike kompanije koje se bave poljoprivredom i trgovinom. "To je tragedija kojoj danas svjedočimo", istaknuo je.

Nositelj izborne liste Živog zida Tihomir Lukanić najavio je da će se predstavnici te stranke u Europskom parlamentu beskompromisno boriti za interese hrvatskih ribara i poljoprivrednika. "Jadransko more je hrvatsko more, a ne more Europske unije i Europske komisije. To je more koje moramo štiti po svaku cijenu", poručio je Lukanić te oštro kritizirao politiku Europske komisije.

Europska komisija je tiha okupatorska sila i nešto najgore što nam se dešava

"Ova tiha okupatorska i birokratska sila iz Bruxellesa, Europska komisija, je nešto najgore što nam se dešava, gdje netko u tišini upravlja našim prostorima, našim kvotama i određuje našim ribarima što smiju, a što ne smiju", naglasio je i nedopustivim ocijenio "na takav način savijati kičmu i klanjati se ispred nekakvih mogula na međunarodnoj sceni i prodavati svoje budzašto".

Po njegovom tumačenju, u konstelaciji snaga u Europskoj uniji čak i proglašenje Isključivog gospodarskog pojasa znači da nećemo imati apsolutnu autonomiju nad svojim prostorom. "Ako EU nama i dalje, nakon proglašenja Isključivog gospodarskog pojasa neće dozvoliti neće dozvoliti upravljanje nad našim hrvatskim morem, to će značiti - ili ćete gospodo revidirati međunarodne ugovore ili Hrvatsku više nećete eksploatirati, odnosno napuštamo organizaciju koja parazitira nad ovim poštenim narodom", zaključio je Lukanić. (Hina)