Predstavnici Amsterdamske koalicije u nedjelju su u Rijeci predstavili dio svoga programa koji se odnosi na zastupanje vrijednosti tolerancije, slobode i jednakosti te na proširenje EU i ulazak Hrvatske u eurozonu, poručivši kako ta koalicija želi biti lice napredne Hrvatske.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, ocijenila je da će se nakon predstavljanja u hrvatskim gradovima moći reći kako je Amsterdamska koalicija spremna i za europske i za parlamentarne izbore.

"Naša lista je najbolja, jer njeguje vrijednosti koje predstavljaju Europu - mir i stabilnost, blagostanje i napredak, poštivanje ljudskih prava i sloboda, obrazovanje - za to se borimo", naglasila je.

Istaknula je i da je Hrvatska dobila priliku postati dio ujedinjene i uspješne EU, ali da integracija nije završena, jer nam predstoji ulaz u schengenski prostor i eurozonu. "Naši predstavnici neće pristati na ideju koja bi dovela Schengen u pitanje. Cilj nam je što inkluzivniji i snažniji Schengen", kazala. Istaknula je i kako se moramo razvijati, ali i kontrolirati granice s državama koje nisu članice EU.

Dodala je i kako 90 posto našeg stanovištva štedi u eurima, da je ulazak u sustav eura prednost, važan za nestanak valutnog i drugih rizika.

Ne dozvoliti da se Hrvatska pretvori u narodnjački klub

"U Amsterdamskoj koaliciji nismo odustali od vrijednosti boljeg života, vjerujemo da se možemo istrgnuti iz okova korupcije i nesposobnosti. Nikome nećemo dozvoliti da Hrvatsku pretvori u narodnjački klub, želimo biti lice napredne Hrvatske, a to i jesmo," poručila je Anka Mrak Taritaš.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak rekao je da "Amsterdamska koalicija doista ima poseban program za europske izbore za razliku od ostalih koji nemaju programa ili su im programi napisani negdje vani, možda u Mađarskoj, primjerice HDZ -u, možda u Teheranu, Živom zidu, možda tko zna gdje..."

Ustvrdio je i kako NATO ima puno posla izvan EU te da u koaliciji smatraju da bi Europa trebala više poraditi na obrambenoj i sigurnosnoj politici. "Migranti vide EU kao mjesto gdje se živi dobro, no to nosi i neke probleme, na granici sa Slovenijom povučena je žilet žica, a to ne ne bi smjelo događati", rekao je Beljak. Dodao je i kako nikada prije granica nije izgledala kao konc-logor te da će se boriti protiv takvog ponašanja susjeda. Beljak glavnim krivcem za "sve loše u ovoj državi, pa i za skretanje s puta" drži HDZ.

Govoreći o predstojećim europarlamentarnim izborima, šef HSS-a je rekao kako će tri liste sigurno proći - HDZ-ova, SDP-ova i lista Amsterdamske koalicije, a da ostali, koji prvi puta izlaze na EU izbore možda budu negativno iznenađeni.

Istarski župan i nositelj liste za EU parlament IDS-ovac Valter Flego istaknuo je da je tema proširenja EU i tema sigurnosti, mira i stabilnosti. Europa ima nedostataka, birokratizirana je, ali je prije svega projekt mira, a naš je strateški interes da zemlje u okruženju uđu u EU - Srbija, BiH, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. One moraju ispuniti svoje zadaće uskladiti se s europskom pravnom stečevinom, a mi moramo rješiti otvorena pitanja s tim zemljama, kazao je Flego naglasivši da je politička sigurnost preduvjet ekonomskog napretka.

"Radi budućnosti pobijedimo populiste i radikale, pokažimo tko je jači," poručio je.

Flego: Svatko tko želi uložiti u brodogradnju je dobrodošao

Osvrnuo se i na ulaganja u brodogradilišta rekavši kako je to pitanje za ljude s Markova trga, koji već dugo odugovlače cijelu priču. "Svatko tko želi uložiti u brodogradnju i u radna mjesta je dobrodošao, bili oni Europljani, Kinezi ili drugi i molim da se radi u sedmoj brzini, da se više ne odugovlači, jer želimo konkretne poteze", kazao je.

Kandidati Amsterdamske kolacije za izbore za Europski parlament su: Valter Flego, Jozo Radoš, Zoran Bahtijarević, Silvano Hrelja, Tea Mičić Badurina, Marina Gradišer, Dijana Topčić Rosenberg, Damir Novotny, Mira Morović, Damir Jurić, Krešo Beljak i Anka Mrak Taritaš.

(Hina)