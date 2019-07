Hrvatska u euru za pet godina? Zašto ne? Ali ako to bude tema o kojoj ćemo intenzivno razgovarati. Ne na referendumu nego razgovarati, poručio je Zoran Milanović na svom Facebooku.

Kandidat za predsjednika RH kaže da se o euru ne treba odlučivati na na sastancima s MMF-om, "svjetskim financijskim policajcem kao neki dan u Dubrovniku".

"Ne tako da nam se odluke serviraju u formi zapisnika sa kolegija Ministarstva vanjskih poslova nego tako da kao zajednica ljudi koji misle, koji donose odluke o svojoj sudbini za idućih 10, 20, 30 godina o tome neprestano razgovaramo", poručio je Milanović i dodao da Hrvatska u euru znači da ostajemo bez nacionalne valute.

"To znači Hrvatska s valutom o čijim trendovima, kretanjima i kamatnim stopama odlučuju ljudi koje mi ne biramo. I ponovno kažem "zašto ne?". Ali ne na ovakav način. Euro sam po sebi ne znači jeftiniji novac. To vidimo danas na nizu primjera u Europi, u kojoj države koje nisu u euru imaju niske ili čak najniže kamatne stope. One vas vjerojatno najviše zanimaju, vas koji kupujete, želite steći nekretninu. One ne ovisi o euru, nego koliko ste uređena država. Vlada li kod vas endemski lopovluk ili red, vladavina prava i zakona. Za to se zalažem. Moderna Hrvatska. Razgovor, a ne diktat", zaključio je Zoran Milanović.