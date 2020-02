Izabrani hrvatski predsjednik Zoran Milanović potvrdio je u subotu u Pazinu da će Dragan Lozančić biti njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost i obranu, a nije želio komentirajući odluku Kolinde Grabar Kitarović koja je prije pet godina smijenila Lozančića dodavši da je to imala pravo iako je obrazloženje neobično.

U izjavi novinarima u Pazinu, gdje je nazočio svečanosti obilježavanja 30. obljetnice osnutka IDS-a, Zoran Milanović je o "slučaju Lozančić" podsjetio da se on dogodio prije pet godina i da je "predsjednica Republike Hrvatske tada imala pravo zajedno s Vladom smijeniti i imenovati".

"To je i napravila. No, moram priznati da je obrazloženje uistinu bilo neobično, to je za mene sve. Politika ide dalje, stranke se nadmeću i ja ne vidim ništa što bi zahtjevalo moje reagiranje. To je bilo prije pet godina, ostaje da se vidi hoće li nadležna tijela zaključiti ili će nekim radnjama doći do saznanja da je tu bilo nešto protuzakonito" , kazao je Milanović.

Izabrani hrvatski predsjednik potvrdio je da će Lozančić biti dio njegovog tima, odnosno savjetnik za nacionalnu sigurnost i obranu.

Na pitanje novinara hoće li na nekom od savjetničkih mjesta biti i netko iz Istre, Milanović je odgovorio da neće, i da se nije time rukovodio.

"Nisam se time rukovodio, jer kada bih ispunjavao sve te kriterije, trebalo bi mi puno savjetnika, a predsjedniku to ne pripada. Ovo malo što imam, i to je to", naglasio je Milanović. Dodao je kako imena njegovih savjetnika koja su objavljena u medijima, su uglavnom točna a tek kada bude preuzeo dužnost predsjednika, objavit će njihova imena.

"Manje-više sve sam odlučio. Inauguracija će u utorak, 18. veljače, biti u Uredu predsjednika, ona će biti republikanska, ne ceremonijalna kao ranije. Sve je poznato, pozvano je četrdeset ljudi i nadam se da se nitko nije uvrijedio to što će inauguracija izgledati tako", izjavio je Milanović.

Komentirao Vatikanske ugovore

Na pitanje novinara hoće li se po preuzimanju dužnosti predsjednika Republike sastati s vodstvom Hrvatske biskupske konferencije (HBK) odgovorio je da će to učiniti vrlo rado.

"To su detalji i forme koje su vrlo bitne. To sam radio dok sam bio premijer, naročito u prvih godinu i pol dana. Kasnije se malo zakompliciralo, ni dan danas ne znam zašto jer sam jako pazio što radim i još više što govorim. No, interesantna osoba za vezu na visokoj razini bio je i tada Orsat Miljanić. Kontakti su zadržani i radujem se suradnji", kazao je Zoran Milanović.

Dodao je kako je za njega "priča oko Vatikanskih ugovora, završena priča". "Sve što sam govorio u kampanji, sve što sam govorio u debatama imate snimljeno i budem li se ponašao drukčije, podsjetite me. Zasad se ne ponašam drugačije", dodao je izabrani predsjednik Milanović

Bez komentara na zbivanja u HDZ-u

Milanović nije htio, na traženje novinara, komentirati najnovija zbivanja unutar HDZ-a u kontekstu stranačkih izbora. "Ta zbivanja malo pratim, ali ne želim ih komentirati", kratko je odgovorio.

Govoreći o njegovoj dosadašnjoj suradnji s IDS-om, istaknuo je da "ukoliko ne bi imao dobro mišljenje o toj stranci, ne bi ni došao u Pazin".

"To je jedna cijela filozofija i praksa regionalizma u okviru Hrvatske koja je donijela dobro Istri. Ovo je kraj koji je puno brže napredovao od ostalih hrvatskih županija, ne samo zato što nije bilo rata. Dobro je to vođena regija a IDS ima svoju veliku zaslugu", zaključio je Milanović.

Izrazio je zadovoljstvo što je izgradnja nove pulske Opće bolnice skoro privedena kraju. Dodao je da je gradnja počela još u njegovom premijerskom mandatu i da se za gradnju bolnice "iznimno puno angažirao". (Hina)