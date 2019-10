Predsjednički kandidat Zoran Milanović pozvao je potpredsjednika Europske komisije da razmotri eventualne rezerve oko spremnosti Hrvatske za ulazak u Schengen.

Odluka Europske komisije o tehničkoj spremnosti Hrvatske za pristupanje šengenskoj zoni bez granica više nije na dnevnom redu kolegija povjerenika 16. listopada, nego je pomaknuta na kolegij 22. listopada, pretposljednji takav sastanak u mandatu Jean-Claudea Junckera. To je već drugo pomicanje termina.

Osim Slovenije i potpredsjednik Komisije Frans Timmermans navodno ima neke rezerve, koje usporavaju i odgađaju donošenje odluke.

Kandidat za predsjednika Zoran Milanović oglasio se na svom profilu na Facebooku. Pozvao je Timmermansa da još jednom razmotri spremnost Hrvatske.

''Hrvatska je zapravo već godinama tehnički spremna za pristupanje Schengenu. Nisu spremni, ni bili sposobni, to pristupanje politički privesti kraju oni kojima su privatni poslovi i ambicije bili važniji. U ključnim situacijama za Hrvatsku biralo se čudno i krivo društvo, svrstavalo se uz „prijatelje“ koji drže figu u džepu i promicalo interese koji nisu i hrvatski. Sada to svi vidimo, ali neka to ne bude razlog da Hrvatska i nadalje čeka ulazak u Schengen. Čvrsto vjerujem da ću, kao budući predsjednik države, već dogodine dokazati da mjesta za rezerve, prema Hrvatskoj, nema i nije bilo'', poručio je Zoran Milanović.