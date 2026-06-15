Zagrebački ZOO prvi u Europi ove godine dobio mladunce rijetkog kineskog leoparda

U Zoološkom vrtu Grada Zagreba na svijet su došla dva mladunca kineskih leoparda, a prema Sustavu za upravljanje zoološkim podacima (ZIMS) kojim se koristi Europsko udruženje zooloških vrtova i akvarija, riječ je o prvim takvim mladuncima u Europi ove godine.

Tata im je desetogodišnji Tadzik koji je u Zagreb došao iz poljskog Krakova, a mama tri godine mlađa Odilia doseljena iz austrijskog Haaga, Kad je osjetila da će se okotiti, Odilia je napustila partnera i povukla se u brlog u stražnjoj nastambi. Leopardiće je okotila krajem travnja, priopćeno je u ponedjeljak iz zagrebačkog Zoološkog vrta.

"Naši su djelatnici pozorno pratili Odilijin graviditet i koćenje mladunaca. Kad su mladunci ugledali svjetlo dana, osjećali smo ogromnu obvezu osigurati im što veći mir. Zato smo pazili da ih ne ometaju naši djelatnici ni posjetitelji", rekao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Mladunci kineskih leoparda - 1 Foto: ZOO Zagreb

Jedno je mladunče krupnije, no oba lijepo napreduju. Postaju sve znatiželjniji i razigraniji pa ih djelatnici posljednjih dana po nekoliko sati puštaju u istraživanje velike vanjske nastambe vidljive posjetiteljima.

Građani koji žele vidjeti kineske leoparde, u blizini nastambe trebaju biti tihi i mirni te poštivati činjenicu da su mladunci još uvijek u osjetljivu razdoblju.

Cizelj kaže da se sve, pod nadzorom njihovih veterinara, zoologa i timaritelja, odigrava u najboljem mogućem redu.

Timaritelj Valentino Macan rekao je da je povlastica moći to doživjeti uživo i vidjeti izbliza čemu zoološki vrtovi danas služe.

Objasnio je da su ZOO-i uključeni u stvaranje rezervnih populacija ugroženih vrsta životinja, koje nisu izložene svemu što ih ugrožava u divljini.

"Ne znamo spol mladunaca kineskih leoparda jer im se nismo previše približavali, no čini nam se da je riječ o ženkama", dodao je Macan.

Mladunci kineskih leoparda - 3 Foto: ZOO Zagreb

Odilia pokazuje da je sjajna majka, prema mladuncima je jako zaštitnički nastrojena. Još dok je bila gravidna, prikrivala je svoje tragove, a to leopardice čine u prirodi kako predatori ne bi ugrozili njih i mladunce. Leopardići su još uvijek na majčinu mlijeku, no počeli su im posluživati i meso kako bi lagano lizanjem otkrivali njegov okus.

U prirodi mužjak kineskih leoparda ženki prilazi samo radi parenja, a nakon toga vraća se solitarnom načinu života. Tadzik trenutačno živi odvojeno od Odilije i potomaka.

Mladunci kineskih leoparda - 4 Foto: ZOO Zagreb

Djelatnicima Zoološkog vrta na prinovama u nastambi kineskih leoparda među prvima je čestitala tvrtka Avola Solutions, pokrovitelj vrste u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

U prirodi kineski leopardi nastanjuju šume i savane sjeverne i središnje Kine. Riječ je o veličanstvenim zvijerima. Ukaže li im se prilika, napast će i životinju tri puta veću od sebe, stoji u priopćenju.