Uoči Međunarodnog dana sreće koji se obilježava 20. ožujka ovo je prilika da razmislimo o tome što nas čini sretnima, da najavimo nove i prisjetimo se nekih starih sretnih vijesti.

Lutrija je jedna od rijetkih tvrtki u čijoj je djelatnosti sreća itekako važan pojam i koja već gotovo pola stoljeća donosi sreću, kako igračima tako i društvu u cjelini. I dok uporno tragamo za srećom nismo niti svjesni da sretni možemo biti svakog dana i to zbog najmanjih sitnica - nekog veseli prva jutarnja kava, nekog pronađena novčanica u jakni, a puno njih sreću pronalazi u igri koja donosi sreću i u kojoj treba imati sreće.



A sreće je imao i naš dobitnik koji je ovog mjeseca odigrao Loto 7 i osvojio dobitak 6+1 od 907.909,58 kuna. „Uvijek je postojala nada“ – rekao je početkom tjedna riječki umirovljenik koji u igrama na sreću ima dugi staž. „Igram još od sredine sedamdesetih godina, a osim Lota volio sam odigrati i tadašnju Sportsku prognozu te pokoju srećku. No, uglavnom je to bio Loto“ – kaže dobitnik koji nema svoje omiljeno prodajno mjesto, ali ima svoje sretne brojeve. Iako još uvijek nije napravio planove što s osvojenim iznosom, ne misli da će mu se život promijeniti, a za početak će zatvoriti neke kredite: „Bez obzira na ovaj dobitak, koji je prvi ovako veliki, nastavljam i dalje s igrom….jer nikad ne znaš. Možda opet svratim do vas na blagajnu“ – rekao je dobro raspoloženi Riječanin i poručio ostalim igračima: „Igrajte i ne gubite nadu.“

PR Foto: PR



Sreća je itekako potrebna i svim ljubiteljima Eurojackpota koji ove godine, točnije 23. ožujka, slavi svoj deseti rođendan, a povodom te jubilarne obljetnice uvode se i značajne promjene koje će razveseliti više od 300 milijuna igrača diljem Europe. Jedna od njih je promjena maksimalnog iznosa glavnog dobitka koji se s 90 milijuna eura povećava na 120 milijuna eura, a do promjene dolazi i u broju tjednih izvlačenja – petak je, kao kraj radnog tjedna, do sada imao ulogu najsretnijeg dana, a od sada će to biti i utorak. Spomenimo još da se uz ove dvije velike promjene povećava i broj kuglica u manjem bubnju – sa 10 na 12. Prvo izvlačenje po novim pravilima održat će se u petak 25. ožujka, a prvo izvlačenje utorkom 29. ožujka 2022. godine.



Ovoj međunarodnoj igri u kojoj sudjeluje 18 zemalja, Hrvatska se pridružila 2013. godine, a samo godinu dana kasnije, u siječnju 2014. Hrvatska je dobila prvu i za sada jedinu osvajačicu glavnog dobitka. Dobitnica je sreću potražila putem interneta i to dvije minute prije zaključenja uplate, a iako joj je prva namjera bila odigrati Loto 7, odabrala je Eurojackpot jer je bio petak i osvojila više od 131 milijun kuna što je i nadalje najveći pojedinačni dobitak osvojen u Hrvatskoj.