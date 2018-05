Preparirani kukci, programirani roboti, simulacije vulkanskih erupcija i osluškivanje prirode pomoću odašiljača samo su neke od aktivnosti koje će mali i veliki znanstvenici predstaviti na ovogodišnjem Znanstvenom pikniku.

Tri dana ispunjena radionicama, eksperimentima, znanstvenim show programima i izložbama uz puno zabave i stečenog znanja. Opis je to događaja koji je dobio ime Znanstveni piknik upravo zbog svog opuštenog karaktera, a koji se tradicionalno svake godine održava u Zagrebu. Ove godine Znanstveni piknik okupit će rekordan broj edukatora. Tako će učenici osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske uz pomoć svojih škola te fakulteta, udruga, ustanova i muzeja, prirediti znanstvenu zabavu za sve one koji se ovaj vikend nađu na jezeru Jarun (Otok Univerzijade).

Ova znanstvena zabava, u organizaciji Udruge profesor Baltazar, Zadruge ZEZ i Mreže popularizatora znanosti, namijenjena je svim građanima. Oni koji žele nešto naučiti na području znanosti, ali i na djelu vidjeti što sve ona može te sudjelovati u besplatnim radionicama mogu to učiniti od 25. do 27. svibnja. Na otvorene radionice prijaviti se može u bilo kojem trenutku tijekom sva tri dana održavanja piknika bez prethodne najave, a svaki dan od 10 do 17 sati posjetitelje očekuje više od 150 izlagača i znanstveno-zabavnih interaktivnih punktova.

Jedna od zanimljivih atrakcija bit će znanstveni eksperiment koji se demonstrira pomoću mobitela. Riječ je o beskonačnoj kutiji koja sustavom ogledala i leća daje dojam kutije bez dna, a prezentirat će ju učenici MIOC-a u Tele2 kutku koji će svim zaljubljenicima u znanost pripremiti posebnu ponudu – Xiaomi Note A5 za 1 kn uz tarifu 'RASPALI i BEZBROJ GB'.

