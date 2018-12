Pismom Vladi prosvjedovali su i životni partneri Ivo i Mladen. I to zbog Zakona o udomiteljstvu, kojim im je onemogućeno udomiti dijete.

Životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić upozoravaju da su stigmatizirani i smatraju da su političari, koji su zakon izglasali, predstavnici samo jedne vrste obitelji.

Trebali bi, kažu, raditi u najboljem interesu djece i omogućiti udomljavanje, neovisno o spolu ili seksualnoj orijentaciji udomitelja.

S njima je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Brkić Tomljenović.

Već ste tužili Hrvatsku upravnom sudu - zašto?

Jesmo. Tužili smo zato što smo kao istospolni partneri sklopili životno partnerstvo htjeli udomiti dijete. Došli smo u Centar za socijalnu skrb. Moram reći da smo bili jako dobro primljeni. Prošli smo sve što je proceduralno trebalo proći - psihotestove, razgovor o motivaciji za roditeljstvo itd.

Što su vam rekli?

Bili su jako zadovoljni. Mi smo sve to prošli. Dobili smo potvrdu da udovoljavamo svim kriterijima i u jednom trenu je nastala šutnja. Pokušali smo doznati što se događa i onda smo pismeno dobili kratko pismo u kojem je pisalo da zato što smo u životnom partnertstvu ne možemo pristupiti udomiteljstvu.

Vjerujete li da će hrvatsko pravosuđe nešto promijeniti i razmišljate li da se obratite Sudu za ljudska prava u Strasbourgu?

Mi još uvijek vjerujemo u institucije u ovoj zemlji. Da ne vjerujemo, onda bi već odavno poslušali savjet koji nam daju naši političari koji nam svi redom govore da odemo van jer ćemo tamo lakše ostvariti svoja prava. Međutim, mi ostajemo ovdje i očekujemo da će naši sudovi riješiti ovaj slučaj.

Političari koji su usvojili ovaj zakon kažu da bi djeca možda bila stigmatizirana, da bi naišli na osudu javnosti. Mislite li da je Hrvatska doista spremna da djecu udomljavaju istospolne obitelji?

Hrvatska je spremna, u Hrvatskoj djeca već žive u istospolnim obiteljima, tzv. dugine obitelji. Ima ih mnogo. Ne žive samo u Zagrebu nego i u manjim mjestima. Stvari funkcioniraju. Stručne službe u vrtićima, školama vrlo dobro rade s tom djecom bez ikakvih problema. Hrvatska je spremna i tužno je da političari naglašavaju tu stigmu, a zapravo su oni zakonom podcrtali tu stigmu i diskriminaciju. Umjesto da kao političari, oni koji mogu mijenjati društvo promjene tu, njima zamišljenu, stigmu i zapravo pomognu da ovo društvo bude progresivnije i da nekako svim građanima i građankama ove države omogući jednaka prava, a također i djeci koja su u domskom smještaju omoguće što veći broj potencijalnih udomitelja.

Jeste li razmišljali da na neki način prevarite državu, odnosno da raskinete ugovor o životnom partnerstvu, jer s druge strane samci mogu udomiti dijete?

Da, to je bio jedan od savjeta koji smo često dobivali od naših političara - razvedite se i onda ćete moći, na što smo im odgovorili da to ne mislimo napraviti i onda je njihov zaključak nakon toga bio : ''ma vama nije toliko stalo''. Tako da tu imamo jednu paradoksalnu situaciju. Vjenčali smo se u Vijećnici u blizini Vlade i Sabora koji nam govore da nema veze što smo po zakonu RH vjenčani, odnosno u životnom partnerstvu. Idemo to zaobići jer vam ne želimo da ostvarite tu svoju želju o udomiteljskoj obitelji.

Mislite li da je to licemjerno od njih?

Mislim da to govori samo za sebe, da nije potrebno to posebno komentirati.

